Şampiyonlar Ligi'nde duygusal anlar: Atalantalılar kansere yenik düşen futbolcularını andı

Atalanta'nın 21 yaşındaki futbolcusu Willy Ta Bi, karaciğerindeki tümör sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu. Genç oyuncunun dün hayatını kaybettiği açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Madrid maçı öncesinde büyük üzüntü yaşayan Atalantalılar mücadelenin başında Willy Ta Bi'yi andı.

Genç oyuncu için hakemin düdüğüyle birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Bu esnada mücadeleyi stadyum dışında bekleyen taraftarların sloganları duyuldu. Atalantalı bazı futbolcuların saygı duruşu esnasında gözlerinin dolduğu görüldü.

🎗️ Dün hayatını kaybeden Atalanta futbolcusu Willy Ta Bi, Atalanta - Real Madrid karşılaşmasının başlama vuruşundan önce anıldı. #UCL pic.twitter.com/oPYkyBaVY3 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 24, 2021

Willy Ta Bi kimdir?

5 Aralık 1999 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen ve tam adı Willy Braciano Ta Bi, futbola ülkesinde başladı. Moossou ve Mimosas formaları giydikten sonra 2019'da Serie A'nın yolunu tuttu ve Atalanta'ya transfer oldu. Temmuz 2019'da kısa süreli Pescara macerası yaşayan Ta Bi, Atalanta'ya geri dönmüştü. Atalanta'da genelde U19 Takımı'nda oynayan ve profesyonel kariyerinde 16 maça çıkan Ta Bi, Fildişi Sahili alt yaş gruplarında da forma giydi. A Milli Takım kadrosunda ise hiç yer almadı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Willy Ta Bi, maalesef 23 Şubat 2021'de 21 yaşında hayata gözlerini yumdu.