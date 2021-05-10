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Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı

Yılport Samsunsporlu oyuncuları Adanaspor maçının ardından konaklayacağı otele bırakan takım otobüsü, park edilirken kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırıya uğradı.

Haber Merkezi DHA
Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
Saldırı sonrası otobüste maddi hasar meydana geldi.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesinin son haftasında Adana'da oynanan maçta Adanaspor ile karşılaşan Yılport Samsunspor, mücadeleyi 2-0 kazandı. Karadeniz ekibi, aynı puandaki rakipleri Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un da son haftada maçlarını kazanmasıyla üçlü averaj sonucu Süper Lig'e direkt katılma hakkını kaybetti.

Süper Lig için Play-Off oynayacak Samsunspor takımı, karşılaşmanın ardından kulüp otobüsüyle Adana'da konakladığı otele döndü. Kafiledekiler indikten sonra otel çevresinde daha güvenli yere çekilmek istenen kırmızı-beyazlı takımın otobüsü, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan olmazken, atılan taşlar nedeniyle otobüste hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başattı.

Bu arada, geceyi Adana'da geçiren konuk ekip, sabah erken saatlerde uçak ile Samsun'a döndü.

Saldırıda otobüsün camları kırıldı.
Saldırıda otobüsün camları kırıldı.

GZT Giresunspor takım otobüsü Samsun'da taşlı saldırıya uğradı
SPOR
GZT Giresunspor takım otobüsü Samsun'da taşlı saldırıya uğradı
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