Spor GZT Giresunspor takım otobüsü Samsunda taşlı saldırıya uğradı
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GZT Giresunspor takım otobüsü Samsun'da taşlı saldırıya uğradı

1. Lig'in 27. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşması sonrasında Giresun'a dönen GZT Giresunspor'da, takım otobüsü kimliği bilinmeyen kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken takım kaptanı Eren Tozlu zarar gördü. Karşılaşma öncesi Samsunsporlu taraftarların Giresunspor takım otobüsünü taşlamak için organizasyon yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eren Tozlu'nun paylaşımı
Eren Tozlu'nun paylaşımı

1. Lig'in 27. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde, lider GZT Giresunspor deplasmanda en yakın takipçisi Samsunspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrasında Giresun'a dönmek için yola çıkan kafile, taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında otobüsün camları kırılırken, takım kaptanı Eren Tozlu elinden yaralandı. 30 yaşındaki futbolcu kırılan camın ve yaralanan elinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Karadeniz derbisinde kazanan GZT Giresunspor
SPOR
Karadeniz derbisinde kazanan GZT Giresunspor

GZT Giresunspor takım otobüsü Samsun'da taşlı saldırıya uğradı: Eren Tozlu yaralandı
FOTOĞRAF 5
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GZT Giresunspor takım otobüsü Samsun'da taşlı saldırıya uğradı: Eren Tozlu yaralandı
Samsunspor karşılaşması sonrasında Giresun'a dönen GZT Giresunspor kafilesi, yolda taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken, takım kaptanı Eren Tozlu elinden yaralandı. İşte taşlı saldırı sonrasında gelen görüntüler...

Maçtan önce sosyal medyada organize oldular

Bugün oynanan Samsunspor-GZT Giresunspor maçı öncesinde bazı taraftarlar sosyal medyada organize olarak yeşil beyazlıların otobüsüne saldırı tehdidinde bulundu.

Sosyal medyada Samsunspor ile Giresunsporlu taraftarlar arasındaki geçen diyalog.

GZT Giresunspor takım otobüsüne yapılan saldırı sonrası yaşanan panik anları
OYNAT 00:58
GZT Giresunspor takım otobüsüne yapılan saldırı sonrası yaşanan panik anları
Samsunspor karşılaşması sonrasında Giresun'a dönen GZT Giresunspor'da, takım otobüsü kimliği bilinmeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonrası otobüs içerisinde yaşanan panik kameralara böyle yansıdı.


GZT Giresunspor takım otobüsü Samsun'da taşlı saldırıya uğradı
OYNAT 00:15
GZT Giresunspor takım otobüsü Samsun'da taşlı saldırıya uğradı
Samsunspor karşılaşması sonrasında Giresun'a dönen GZT Giresunspor'da, takım otobüsü kimliği bilinmeyen kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken takım kaptanı Eren Tozlu zarar gördü.


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