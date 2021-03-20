GZT Giresunspor takım otobüsü Samsun'da taşlı saldırıya uğradı
1. Lig'in 27. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşması sonrasında Giresun'a dönen GZT Giresunspor'da, takım otobüsü kimliği bilinmeyen kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken takım kaptanı Eren Tozlu zarar gördü. Karşılaşma öncesi Samsunsporlu taraftarların Giresunspor takım otobüsünü taşlamak için organizasyon yaptığı ortaya çıktı.
1. Lig'in 27. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde, lider GZT Giresunspor deplasmanda en yakın takipçisi Samsunspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Karşılaşma sonrasında Giresun'a dönmek için yola çıkan kafile, taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında otobüsün camları kırılırken, takım kaptanı Eren Tozlu elinden yaralandı. 30 yaşındaki futbolcu kırılan camın ve yaralanan elinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.