GZT Giresunspor takım otobüsü Samsun'da taşlı saldırıya uğradı

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AK Partili Turan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: İhtiyacımız olan mevzuatı hazırlarız

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, "Sözleşmenin her sözleşmede olduğu gibi iyi tarafı da vardır, kötü tarafı da vardır. Okuyun bakın ona göre karar verin. Sözleşme 10 yıldır yürürlükte, ancak kadın cinayetleri durdu mu? Durmadı. Biz kendimiz o sözleşme olmasa da ihtiyacımız olan mevzuatı hazırlarız" dedi.