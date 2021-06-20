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Samsunspor'da Mehmet Altıparmak dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Haber Merkezi DHA
Samsunsporda Mehmet Altıparmak dönemi
Mehmet Altıparmak

2020-2021 sezonunu 70 puanla averajla üçüncü sırada bitiren ve Play-Off’larda Altınordu takımına yenilerek Süper Lig hayalini gerçekleştiremeyen Samsunspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz 2021 – 2022 futbol sezonu için Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşması sağlanmıştır. Bu anlaşmanın hem teknik direktörümüze hem de camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

  • 52 yaşındaki tecrübeli hoca son olarak Gençlerbirliği takımını çalıştırdı. Mehmet Altıparmak aynı zamanda TFF 1. Lig'de Gaziantep FK, Erzurumspor ve Hatayspor'u Süper Lig'e yükseltmişti.

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