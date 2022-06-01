Samsunspor'da takımın başına Ersan Parlatan geçiyor

Sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off'a katılma şansını elde edemeyen Yılport Samsunspor'da teknik direktör arayışları devam ediyordu. Daha önce Çağdaş Atan, Levent Şahin gibi isimlerle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan kırmızı-beyazlı ekip, gelecek sezon için Ersan Parlatan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Samsunspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktör konusunda Ersan Parlatan ile yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına varmıştır. Atakaş Hatayspor, Göztepe ve son olarak Konyaspor’da İlhan Palut’un yardımcılığını yapan Ersan Parlatan’ın ekibinde 1 İtalyan yardımcı antrenör, 1 İtalyan kondisyoner ve 1 Alman kaleci antrenörü de yer alacaktır. Kulübümüz ayrıca 1 Türk kaleci antrenörü, 1 Türk kondisyoner ve 4 analizci ile sözleşme imzalamıştır."

ℹ️ Bilgilendirme pic.twitter.com/dL2dkOZ2IO — Yılport Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) June 1, 2022