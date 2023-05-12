Savunma değişti Kartal yükseldi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in teknik direktörlük koltuğuna oturması ile birlikte başlayan yükselişin en önemli nedenlerinden birisi savunmayı hattını değiştirmesi oldu. Siyah-beyazlılarda, hücum hattında Aboubakar, Cenk ve Redmond gibi isimler ön plana çıksa da, takımın az gol yemesi, forvet hattını attığı golleri kıymetli hale getirdi.





Göreve gelir gelmez kaleyi Mert Günok'a teslim eden deneyimli çalıştırıcı, ilerleyen haftalarda sağ bekte Rosier'i yedek bırakarak Onur Bulut'un transferini istedi ve takıma monte etti. Böylelikle rekabet gücünü artıran Güneş, iki oyuncudan da istediği verimi almaya başladı. Güneş, sol bekte zaman zaman Umut Meraş'ı kullansa da, Masuaku'da ısrar etti ve Kongolu oyuncunun dağınık görüntüsünü toparlamasını sağladı. Masuaku, bu sayede Beşiktaş'taki 25 maçlık opsiyonunu doldurdu ve yeni sözleşme imzaladı.





En büyük etki stoperde





Şenol Güneş'in en büyük dokunuşu ise stoperlere oldu. Geldiğinde Emre Can, Saiss, Tayyip Talha ve Welinton değişmeli olarak forma giyiyordu ancak tecrübeli teknik adam, Omar Colley'in transferini istedi. 30 yaşındaki Gambiyalı stoper, Güneş'in vazgeçilmezlerinden oldu. Colley, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 8 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Başktaş bu süreçte 7 galibiyet alırken sadece Trabzonspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Colley'nin görev yaptığı 8 maçta siyah-beyazlı takım 6 gol yedi. Tayyip Talha'nın sakatlanması ile Saiss-Colley ikilisi görev yapmaya başlarken, bu ikili siyah-beyazlı takımın yükselişinde etkili oldu.















