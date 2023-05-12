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Spor

Yeniden Elneny sesleri

Mısır basını, Beşiktaş'ın Arsenal'de forma giyen eski oyuncusu Muhammed Elneny'nin transferi için girişimlerde bulunduğunu yazdı.

10:15 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Elneny'nin Şenol Güneş'in sistemine uygun bir oyuncu olduğu belirtiliyor.

Elneny'nin Şenol Güneş'in sistemine uygun bir oyuncu olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ederken, eski oyuncularını da listesine aldı. Mısır basını, Arsenal'de oynayamayan Muhammed Elneny'nin yeniden siyah-beyazlı takıma dönme ihtimali olduğunu iddia etti.


Yeni sezonda orta sahada da değişiklik düşünen Beşiktaş için Mısırlı futbolcu önemli bir alternatif. Daha önce siyah-beyazlı takımda kiralık oynayan Elneny'nin, Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Premier Lig'de bu sezon sadece 5 maçta, 111 dakika forma giyen Mısırlı oyuncu için erken ayrılık ihtimali yüksek.


Mısır basınına göre Beşiktaş bu nedenle devreye girip, Elneny'yi yeniden İstanbul'a getirme konusunda girişimlere başladı.


30 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in oyun formatında önemli bir rol üstlenecek.





#Beşiktaş
#Muhammed Elneny
#Arsenal
1 saat önce
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