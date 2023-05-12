Yeniden Elneny sesleri

Yeni sezonda orta sahada da değişiklik düşünen Beşiktaş için Mısırlı futbolcu önemli bir alternatif. Daha önce siyah-beyazlı takımda kiralık oynayan Elneny'nin, Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Premier Lig'de bu sezon sadece 5 maçta, 111 dakika forma giyen Mısırlı oyuncu için erken ayrılık ihtimali yüksek.