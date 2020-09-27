BUNDESLİGA

Schalke 04'te Wagner dönemi sona erdi

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke 04'te teknik direktör David Wagner ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Wagner yönetimindeki Schalke 04, iki maçta sıfır çekti.

Wagner yönetimindeki Schalke 04, iki maçta sıfır çekti.

Fotoğraf: MICHAEL DALDER / Reuters

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04 teknik direktör David Wagner'in görevine son verdi.

Schalke kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, David Wagner ve ekibinin görevine son verildiği ifade edilerek yerine gelecek hocanın daha sona belirleneceği ifade edildi.

"Personel açısından yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik"


Schalke İletişim Başkanı Jochen Schneider Wagner'in görevine son verilmesiyle ilgili olarak, "Hepimiz sporda geri dönüşü David Wagner ile birlikte başarabileceğimizi umuyorduk. Ne yazık ki, yeni sezonun ilk iki maç günü gerekli performansı ve sonuçları üretemedi. Bu nedenle personel açısından yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen, bu karar bizim için hiç de kolay değildi" ifadelerini kullandı.

  • Schalke 04 sezonun ilk maçında Bayern Münih'e 8-0, dün oynanan maçta da Werder Bremen'e 3-1 mağlup olmuştu. Schalke 04 bu sonuçlarla ligde son sırada bulunuyor.

Bayern Münih'ten 'çılgın' başlangıç: Schalke 04'ü tarihi skorla yendiler
Bayern Münih'ten 'çılgın' başlangıç: Schalke 04'ü tarihi skorla yendiler

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, Bundesliga’nın 1‘inci haftasında Schalke 04’ü Allianz Arena’da konuk etti.Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 4'üncü dakikada Serge Gnabry ve 19'uncu dakikada Leon Goretzka’nın attığı gollerle 2-0 öne geçti.Ozan Kabak penaltı yaptırdıBayern Münih 30'uncu dakikada Schalke 04’de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ın ceza sahasında Robert Lewandowski’yi düşürmesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Lewandwoski topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıda 5 gol daha attılarİkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 47’inci ve 59’uncu dakikalarda Serge Gnabry, 69. dakikada Thomas Müller, 71. dakikada Leroy Sane ve 81. dakikada Jamal Musiala ile 5 gol daha buldu ve karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.Bayern Münih-Schalke 04 maç özeti;Liverpool'dan ses getiren transfer: Münih'ten Liverpool'a gitti

Ozan Kabak'tan 'tükürük' açıklaması: Kaza eseri oldu, özür dilerim
Ozan Kabak'tan 'tükürük' açıklaması: Kaza eseri oldu, özür dilerim

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ikinci haftasında Schalke 04'ün sahasında Werder Bremen'e 3-1 mağlup olduğu maçta rakibine tükürdüğü iddia edilen milli oyuncu Ozan Kabak, konuya açıklık getirdi.Karşılaşmanın 26. dakikasında Werder Bremenli Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibi yerdeyken onun bulunduğu yöne doğru tüküren Schalke 04'lü Ozan Kabak, Almanya'da gündeme oturdu. "Özür dilerim, bilinçli bir hareket değildi"Mücadelenin 58. dakikasında penaltıya sebebiyet veren ve 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan 20 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından söz konusu hareketini değerlendirdi.Ozan açıklamasında, "Ludwig Augustinsson'dan içtenlikle özür dilerim. Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu. Kamera açısı yanıltıcı olabiliyor ama ona doğru tükürmeyi hedeflemedim. Böyle sportmenliğe aykırı bir hareketi kariyerim boyunca hiç yapmadım ve bundan sonra da yapmayacağım. Büyük bir şanssızlık oldu. Yine de rakibimden özür dilerim" ifadelerini kullandı.Augustinsson: Fair-play böyle olmazMüsabakanın ardından konuşan Ludwig Augustinsson, "Maç sırasında bu durumu fark etmedim ama hiç hoş değil. Fair-play böyle olmaz. Ozan sonunda kırmızı kart gördü ve maçı da kazandık" şeklinde konuştu.Wagner: Bunu kasıtlı yapmadığından yüzde yüz eminimOzan Kabak'ın bu eylemi bilinçli yapmadığını savunan Schalke 04'ün teknik direktörü David Wagner de "Çok çirkin bir hareket gibi gözüküyor ama Ozan'ın bunu kasıtlı yapmadığından yüzde yüz eminim. Çünkü o, bu karakterde bir insan değil" değerlendirmesinde bulundu.Ozan Kabak spit on Werder Bremen player. Lucky for him not get red card 🤔 pic.twitter.com/yOgt83w3yl&mdash; FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) September 26, 2020 Bayern Münih'ten 'çılgın' başlangıç: Schalke 04'ü tarihi skorla yendiler

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