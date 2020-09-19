Bayern Münih'ten 'çılgın' başlangıç: Schalke 04'ü tarihi skorla yendiler

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, Bundesliga’nın 1‘inci haftasında Schalke 04’ü Allianz Arena’da konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 4'üncü dakikada Serge Gnabry ve 19'uncu dakikada Leon Goretzka’nın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Ozan Kabak penaltı yaptırdı

Bayern Münih 30'uncu dakikada Schalke 04’de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ın ceza sahasında Robert Lewandowski’yi düşürmesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Lewandwoski topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda 5 gol daha attılar

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 47’inci ve 59’uncu dakikalarda Serge Gnabry, 69. dakikada Thomas Müller, 71. dakikada Leroy Sane ve 81. dakikada Jamal Musiala ile 5 gol daha buldu ve karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih-Schalke 04 maç özeti;



