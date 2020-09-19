BUNDESLİGA

Bayrn Münih Schalke 04 maç özeti ve golleri (ÖZET)

Bayern Münih'ten 'çılgın' başlangıç: Schalke 04'ü tarihi skorla yendiler

Bayern Münih, Bundesliga'da 2020-2021 sezonunun açılış maçında Schalke 04’ü 8-0 mağlup etti. Milli futbolcu Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği mücadelede Serge Gnabry hat-trick yaparak yıldızlaştı. Bayern Münih-Schalke maç özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Yeni transfer Sane, karşılaşmada etkili bir performans ortaya koydu.

Yeni transfer Sane, karşılaşmada etkili bir performans ortaya koydu.

Fotoğraf: MICHAEL DALDER / Reuters

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, Bundesliga’nın 1‘inci haftasında Schalke 04’ü Allianz Arena’da konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 4'üncü dakikada Serge Gnabry ve 19'uncu dakikada Leon Goretzka’nın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Schalke 04'de ilk 11’de sahaya çıkan ve 30'uncu dakikada sarı kart gören milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakikada oyunda kaldı.
Schalke 04'de ilk 11’de sahaya çıkan ve 30'uncu dakikada sarı kart gören milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakikada oyunda kaldı.
Reuters

Ozan Kabak penaltı yaptırdı

Bayern Münih 30'uncu dakikada Schalke 04’de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ın ceza sahasında Robert Lewandowski’yi düşürmesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Lewandwoski topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Lewandowski'nin penaltı golü sonrası yaşadığı sevinç.
Lewandowski'nin penaltı golü sonrası yaşadığı sevinç.
Reuters

İkinci yarıda 5 gol daha attılar

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 47’inci ve 59’uncu dakikalarda Serge Gnabry, 69. dakikada Thomas Müller, 71. dakikada Leroy Sane ve 81. dakikada Jamal Musiala ile 5 gol daha buldu ve karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.

Mücadele, artan koronavirüs vakaları nedeniyle seyircisiz oynandı.
Mücadele, artan koronavirüs vakaları nedeniyle seyircisiz oynandı.
Reuters

Bayern Münih-Schalke 04 maç özeti;


Liverpool'dan ses getiren transfer: Münih'ten Liverpool'a gitti
Liverpool'dan ses getiren transfer: Münih'ten Liverpool'a gitti

Premier Lig şampiyonu Liverpool, Bayern Münih ile İspanyol yıldızın transferi konusunda anlaşma sağladı.Alman yetkililerin, Bundesliga başlamadan transferi bitirmek istemesinin ardından geçtiğimiz Pazartesi günü görüşmeler hızlandı. Mayıs ayında Bayern Münih ile 2021 yılında bitecek sözleşmesini uzatma konusunda görüşmelere başlayan Thiago, fikrini değiştirerek yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunu söylemişti.2013 yılında Barcelona'dan Bayern Münih'e transfer olan Thiago Alcantara, 7 Bundesliga, 4 Almanya Kupası, 3 Almanya Süper Kupası ile 1'er Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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