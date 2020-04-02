Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli ismi Selçuk İnan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Ülkemizin koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan 35 yaşındaki futbolcu şunları söyledi;
- "Bu sürecin neden olduğu sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye’nin en büyük camiası olan Galatasaray’ımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum. Biz üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz. Bu vesileyle, salgın nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden bütün yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın"
Selçuk İnan'dan çağrı: "Galatasaray için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" (IG) pic.twitter.com/oy1J815UOh
Selçuk İnan'dan çağrı: "Galatasaray için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" (IG) pic.twitter.com/oy1J815UOh— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Nisan 2020
Yorum