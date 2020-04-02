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Selçuk İnan: "Galatasaray için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım"

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, "Geçmişte olduğu gibi, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye’nin en büyük camiası olan Galatasaray’ımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi.

Haber Merkezi İHA
Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan

Fotoğraf: IHA

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli ismi Selçuk İnan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Ülkemizin koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan 35 yaşındaki futbolcu şunları söyledi;

  • "Bu sürecin neden olduğu sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye’nin en büyük camiası olan Galatasaray’ımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum. Biz üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz. Bu vesileyle, salgın nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden bütün yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın"


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