Spor Şenol Güneşin yerine kulislerde iki isim konuşuluyor
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Şenol Güneş'in yerine kulislerde iki isim konuşuluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş arasında yapılan toplantı sona erdi. Toplantıdan henüz sonuç çıkmazken, Güneş ile yolların ayrılması durumunda A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Okan Buruk ve Rıza Çalımbay isimlerinin konuşulduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Şenol Güneşin yerine kulislerde iki isim konuşuluyor
Hollanda maçı sonrası 'Şenol Güneş istifa' sesleri yükselmişti.

A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son 3 maçlık periyottaki skorlar ve ortaya konulan oyun nedeniyle tahtı sallanırken, bugünkü görüşmeden sonuç çıkmadı.


Özellikle Hollanda karşısında alınan 6-1'lik tarihi yenilgi sonrası TFF'de hareketli saatler yaşandı.

Önce Amsterdam'da konaklanan otelde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetiminin kendi içindeki toplantısında konu masaya yatırıldı. Bir grup hemen yolların ayrılması gerektiğini savunurken yönetimden bazı isimler bir ay sonraki Norveç maçının beklenmesi gerektiğini söyledi.

Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Şenol Güneş ile ise bu sabah bir görüşme yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş sabah 10.00'da başladıkları ve 12.30'da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadılar. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden görüşme kararı aldılar.

Rıza Çalımbay ve Okan Buruk'un isimleri geçiyor

TFF yönetimini düşündüren bir diğer konu ise Güneş'in ayrılması durumunda alternatifinin henüz bulunmaması. Yerli teknik adam Okan Buruk'un sağlık sorunları nedeniyle çalışmayı düşünmemesi ve bu süreçte dinlenmek istemesi bu ihtimalin gerçekleşmesine engel oluyor. Okan Buruk lige verilen arada Alanyaspor ve Göztepe'den teklif alırken bunları kabul etmemişti.

Yerli konusunda Rıza Çalımbay da öncelikli olarak kuliste konuşulan bir isim. Hem tecrübesi ve bilgi birikimi, hem de Sivaspor'daki istikrarı ve başarısı Çalımbay'ı da gündeme getirdi.

Okan Buruk ve Rıza Çalımbay
Okan Buruk ve Rıza Çalımbay

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