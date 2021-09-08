Şenol Güneş'ten ağır yenilgi sonrasında flaş sözler: "Bana yalvardılar"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İşte Şenol Güneş'in basın toplantısından öne çıkan mesajlar;
- -"Toparlayamadım. Seçimlerim, düzen, çalışma... Bir sürü şey olabilir. Herkes ne söylüyorsa haklı olabilir. Demek biz de eksik yaptık."
- -"Ne yapacağımla ilgili konuşurum. Ancak bir senedir, "git" deniyor, "maaş" deniyor. Türkiye'de bir düzen var. Başka biri de gelse, ona da bunu yaparsanız, yanlış olur. Alıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz."
- -"Ülke olarak nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Sahadaki oyuncu baskıdan sorumluluk alamıyor, bunu hissediyorum. Sahada başkan oynamıyor. Bir karar alırken, çalıştığınız kurum var ve onlarla konuşursunuz."
- -"Mutlu değilim, huzursuzum. Bu kadroya inanıyorum ama ben başaramadım."
- -"Bir senedir neden maaş anlatıldı, neden saldırıldı bilmiyorum. Düzen mi öyle? Bana yapsınlar ama artık başkasına yapmasınlar. Lucescu'ya "gitsin" dediler, bana yalvardılar!"
- -"Ben sevinerek geldim ama giderken bir düşünce devrimi olsun. Benden sonra gelecek kişiye de bunu yapmasınlar. Benim maaşım neden konuşuluyor anlamış değilim. Beni sevmek zorunda değilsin ama milli takım teknik direktörü olarak saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum."