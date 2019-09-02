Şenol Güneş'ten Galatasaray eleştirilerine cevap

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçların hazırlıklarına bugün başladı.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelen ay-yıldızlı ekibimizde teknik direktör Şenol Güneş, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"10 yılın takımını kuruyoruz"

"Avrupa Şampiyonası'na katılmak, Dünya Kupası'na katılmayı kolay hale getirebilir. Çünkü tecrübeli bir takım olacağız. Çalışmalarımızla belki de önümüzdeki 10 yılın takımını kurmuş olacağız. Bilgimiz, birikimimiz, heyecanımız, kalitemiz var."

"Asıl rakibimiz İzlanda"

"Ne olursa olsun bizim asıl rakibimiz İzlanda. Yensek veya berabere kalsak çıkma şansımız daha yüksek. Önümüzdeki 3 maç önemli ama öncelik cumartesi. Kağıt üzerinde baktığımızda favori Fransa, sonra biz geliyoruz."

"Okay'ın oynama ihtimali düşük"

"Oyuncularımızın bir kısmı bizimle olmayacak. Okay Yokuşlu sakatlığından dolayı oynama ihtimali düşük. Burak, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Kabak gibi oyuncularımız zaten yer alamayacak."

"Sol bekte eksiğimiz var"

"Defensta bir sorunumuz yok yalnızca sol bekte sayısal olarak eksiğimiz var. Milli Takım şans verme yeri değil ama denememiz de gerekiyor. Stoperde çoğunlukla Kaan Ayhan ve Merih Demiral oynadı. Mert Çetin'i de görmek isteriz."

"Uğurcan önde"

"Uğurcan Çakır da Altay Bayındır da iyiydi dün ama kadrodaki kaleciler arasında Uğurcan daha önde. Mert de tecrübeli iyi bir kaleci. Sinan'ın da tecrübesi var. Uğurcan'ın kısa zamandaki yükselişi iyi. Kısa zamanda daha başarılı olacaktır. Oynar mı oynamaz mı bunu zaman gösterecek."

"Galatasaray'dan oyuncu almadık"

"Elimizde olan birçok oyuncu yurt dışından geliyor ama daha üretimi tam sağlıklı yapmadık. Günlük başarıları bekleyen bir durumdayız hala. Kulüplerin kasasına çok para girdikçe borç da artıyor. Şu anda hiçbir oyuncu almadık Galatasaray'dan. Futbolcu almadığım için eleştirildim. Emre Taşdemir'i almıştım ama sakatlığından ne zaman çıkacağı da belli değil. Ömer'i alabilirdim belki. Haklı eleştiri ama yapacak bir şey de yok. Eskiden çok aldık diye eleştiriliyorduk."

Yabancı konusu

"Yabancı sınırına bir sınır getirmek lazım. Sayının düşmesinde yarar görüyorum. En azından Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Galatasaray'da 2-3 Türk futbolcu izlersek keyif alırız."

Falcao transferi



"Marka değeri yüksek oyuncular Türkiye'ye geliyor. Mesela Falcao, önemli olan Türk oyuncuların bu isimlerden ne aldığıdır."

'Galatasaray'sız Milli Takım! A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 29 kişilik kadroda, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den 3'er, Trabzonspor'dan 2 oyuncu yer aldı. Galatasaray'dan ise hiçbir futbolcunun yer almaması dikkati çekti.A Milli Takımımızın Andorra ve Moldova karşılaşmalarının aday kadrosu açıklandı. pic.twitter.com/6xaUpcHUo6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 30 Ağustos 2019 Geçen sefer sadece Emre Taşdemir vardı Ay-yıldızlı ekibimizin Arnavutluk ve Moldova ile oynanan eleme maçlarına Galatasaray'dan sadece Emre Taşdemir davet edilmiş ancak 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda forma şansı bulamamıştı.2002 ve 2008'e Galatasaray damga vurmuştu Galatasaray, tarihe geçen başarılarda A Milli Takımımızın büyük oranda iskeletini oluşturmuştu. Şenol Güneş yönetiminde dünya üçüncüsü olan kadroda Galatasaray'dan 5 futbolcu yer alırken, Fatih Terim'le EURO 2008'de elde edilen yarı final başarısında ise sarı-kırmızılılardan tam 7 futbolcu bulunuyordu.Yerli kalitesi düştüSon dönemde bazı maçlarda sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıkması nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Galatasaray'da yerli oyuncu kalitesi ciddi şekilde düşüş yaşadı.İlk 11'de sadece 3 yerli Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de çıktığı 3 maçta sadece 3 yerli oyuncu ilk 11'de forma şansı bulabildi.Denizlispor 2-0 Galatasaray (Selçuk İnan: 90 dakika oynadı)Galatasaray 1-1 Konyaspor (Emre Mor: 45 dakika oynadı)Kayserispor 2-3 Galatasaray (Ömer Bayram: 90 dakika oynadı)Galatasaray'ın yerli futbolcularının ilk 3 maçta aldığı süreler şöyle;Okan Kocuk (Süre almadı)Ahmet Çalık (18 dakika)Emre Taşdemir (Sakat-Süre almadı)Ömer Bayram (90 dakika)Şener Özbayraklı (Süre almadı)Selçuk İnan (94 dakika)Emre Akbaba (Sakat-süre almadı)Adem Büyük (54 dakika)Emre Mor (114 dakika)Yunus Akgün (Süre almadı)



