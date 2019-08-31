'Galatasaray'sız Milli Takım!
MİLLİ TAKIM

'Galatasaray'sız Milli Takım!

Geçtiğimiz sezon sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıkması nedeniyle eleştirilen Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, tarihinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna hiçbir futbolcu gönderemedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve ekibi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve ekibi.

A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 29 kişilik kadroda, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den 3'er, Trabzonspor'dan 2 oyuncu yer aldı. Galatasaray'dan ise hiçbir futbolcunun yer almaması dikkati çekti.

Geçen sefer sadece Emre Taşdemir vardı

Ay-yıldızlı ekibimizin Arnavutluk ve Moldova ile oynanan eleme maçlarına Galatasaray'dan sadece Emre Taşdemir davet edilmiş ancak 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda forma şansı bulamamıştı.

2002 ve 2008'e Galatasaray damga vurmuştu

Galatasaray, tarihe geçen başarılarda A Milli Takımımızın büyük oranda iskeletini oluşturmuştu. Şenol Güneş yönetiminde dünya üçüncüsü olan kadroda Galatasaray'dan 5 futbolcu yer alırken, Fatih Terim'le EURO 2008'de elde edilen yarı final başarısında ise sarı-kırmızılılardan tam 7 futbolcu bulunuyordu.


Yerli kalitesi düştü

Son dönemde bazı maçlarda sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıkması nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Galatasaray'da yerli oyuncu kalitesi ciddi şekilde düşüş yaşadı.

Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i
Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i

İlk 11'de sadece 3 yerli

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de çıktığı 3 maçta sadece 3 yerli oyuncu ilk 11'de forma şansı bulabildi.

  • Denizlispor 2-0 Galatasaray (Selçuk İnan: 90 dakika oynadı)
  • Galatasaray 1-1 Konyaspor (Emre Mor: 45 dakika oynadı)
  • Kayserispor 2-3 Galatasaray (Ömer Bayram: 90 dakika oynadı)

Galatasaray'ın yerli futbolcularının ilk 3 maçta aldığı süreler şöyle;

  • Okan Kocuk (Süre almadı)
  • Ahmet Çalık (18 dakika)
  • Emre Taşdemir (Sakat-Süre almadı)
  • Ömer Bayram (90 dakika)
  • Şener Özbayraklı (Süre almadı)
  • Selçuk İnan (94 dakika)
  • Emre Akbaba (Sakat-süre almadı)
  • Adem Büyük (54 dakika)
  • Emre Mor (114 dakika)
  • Yunus Akgün (Süre almadı)


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