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Serdar Dursun şansını iyi kullandı

Fenerbahçe'nin oynadığı 3 hazırlık maçında yükselen performansı ve hırslı yapısıyla ön plana çıkan Serdar Dursun, sakatlanan Joao Pedro'nun sezonu kapatması nedeniyle sarı-lacivertli takımın forvet hattında önemli bir alternatif olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Serdar Dursun şansını iyi kullandı
Serdar Dursun bu sezon toplamda 18 resmi maçta, 6 gol ve 3 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin oynadığı 3 hazırlık maçında da ilk 11'de sahaya çıkan Serdar Dursun yükselen performansı ve hırslı yapısıyla dikkat çekiyor. Milli futbolcu, özellikle Joao Pedro'nun sezonu kapatması nedeniyle sarı-lacivertli takımın forvet hattında önemli bir alternatif olacak.

Performansı teknik heyeti sevindirdi

Transferde önceliğini stopere veren teknik direktör Jorge Jesus, Serdar Dursun'un hazırlık maçlarında performansına göre kararını vermek istiyor. Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Serdar Dursun'un performansı teknik heyeti sevindirdi. Tecrübeli forvetin Dünya Kupası sonrası ligde oynanan maçlarda ciddi süreler alması bekleniyor.

  • "Forvet eksikliği benim için şansa dönüştü"
  • Serdar Dursun, forvet bölgesinde sayıca eksik olmalarının kendisi için şansa dönüştüğünü söyledi. Hazırlık döneminde forvet bölgesinde eksik olduklarını belirten milli futbolcu, "Joao Pedro ve Valencia'nın sakatlıkları benim için şansa dönüştü. 3 maç üst üste ilk 11'de forma şansı buldum. Uzun zamandır oynamıyordum. İlk 11 oynarsam elimden gelen katkıyı sağlayacağımı düşünüyorum. Sürekli oynayınca goller ve asistler geliyor. Daha iyi oynuyor ve daha iyi hissediyorum. Sahada olduğum sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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