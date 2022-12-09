Fenerbahçe Adana Demirspor ile anlaştı: Samet Akaydın imzaya kaldı Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine Adana Demirspor ile Samet Akaydın için masaya oturdu. Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Samet Akaydın'ın transferi için anlaşma sağlarken, bonservis bedeli de belli oldu.

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