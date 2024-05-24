Serdar Topraktepe'den şampiyonluk sözleri: "Futbolcularımla gurur duyuyorum"

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.





Şampiyonluğun ardından teknik direktör Serdar Topraktepe basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Teknik direktör Serdar Topraktepe'nin açıklamaları;

'Bütün istediklerimizi oyuncularımızdan aldık'

"Kupa tek maç, tek maçlar zor oluyor. Futbolcularımla gurur duydum. Ne istediysek maç içerisinde yaptılar. Mağlup duruma düşmemize rağmen istediğimiz her şeyi yaptılar. Bütün istediklerimizi oyuncularımızdan aldık"





'Hepsini kutluyorum'

"Maçı kazanmayı bildik. Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum, hepsini kutluyorum"





'Rabbime şükürler olsun'

"Ben Beşiktaş'ın her bölümünde çalıştım. Biz Beşiktaş'ın her zaman içindeyiz. Futbolcuyken de kupalar aldık, bunu bana yaşatan Rabbime şükürler olsun"





'Elimden geleni yapacağım'

"Ben her zaman Beşiktaş'ın içinde olmak için elimden geleni yapacağım"





'Her zaman muhteşem'

"Taraftarımız her zaman muhteşem. Hatay maçında bile bütün tribünler doluydu. Son dakikaya kadar bizi desteklediler. Hepsine can-ı gönülden teşekkür ediyorum"



































