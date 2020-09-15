SÜPER LİG

​Sergen Yalçın ​damgası: Kara kartal Yalçın ile bambaşka bir kimliğe büründü

Sergen Yalçın damgası: Kara kartal Yalçın ile bambaşka bir kimliğe büründü

Geçen sezonun büyük bölümünde hüsran yaşayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından farklı bir kimliğe büründü. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun 20. haftasında göreve getirilen Yalçın’ın yönetiminde 16 maçta 11 galibiyet aldı. Beşiktaş bu dönemde daha çok atıp daha az yiyen seviyeye geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı oyuncuların Trabzonspor maçındaki gol sevinci

Beşiktaşlı oyuncuların Trabzonspor maçındaki gol sevinci

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, zorlu sürece iyi başlarken, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde de yükselişini sürdürdü. Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan teknik direktörü Sergen Yalçın’ın Trabzon’da sahada olmadığı maçta siyah-beyazlı ekip, zorlu Trabzonspor deplasmanında rahat bir galibiyete imza attı. Geçen sezonun büyük bölümünde hüsran yaşayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından farklı bir kimliğe büründü. 2019-2020 sezonuna teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, 18. haftaya kadar 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle yüzde 50 galibiyet oranı yakalayabildi. Beşiktaş, 2019-2020’un 20. haftasından itibaren göreve gelen Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünde 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetiminde Süper Lig’deki galibiyet oranını da yüzde 68,7’ye kadar yükseltti.

DEPLASMANLAR DÜZELDİ

Beşiktaş, ligdeki deplasman performansını da her geçen hafta daha iyiye götürüyor. Sergen Yalçın öncesi geçen sezon ligde 9 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı takım, sadece 3 kez kazanabilmişti. Bu maçlardan birini berabere tamamlayan Beşiktaş, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, başarılı teknik adamın göreve gelmesinin ardından geçen sezonki 8 deplasman karşılaşmasında ise 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu sezonun ilk dış saha maçında da Trabzonspor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğündeki 9 deplasman mücadelesinde 6. galibiyetini elde etti.

AZ YİYİP ÇOK ATIYOR

Siyah-beyazlı takım, Sergen Yalçın döneminde daha golcü ve savunma kimliğine de büründü. Abdullah Avcı ve sonrasındaki hafta olmak üzere 19 maçta 29 gol atabilen Beşiktaş, bu şekilde 1.5 gol ortalaması yakaladı. Söz konusu 19 maçta kalesinde 26 gol gören siyah-beyazlı takım, bu kategoride de 1.3’lük oran yakaladı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 16 maçta fileleri 33 gol havalandırarak gol oranını 2.06’ya kadar çıkardı. Siyah-beyazlılar, ayrıca 16 maçta kalesinde gördüğü 15 golle savunmadaki oranını da 0.9’a kadar düşürdü. Beşiktaş, Trabzonspor’u 3-1 yenerek sezona gollü başlangıç yapmayı da başardı. Geçen sezon Sivasspor’a 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 2018-19’da Akhisarspor’u 2-1 ve 2017-18’de Antalyaspor’u 2-0 yenmişti. Beşiktaş son olarak 2016-17’de Antalyaspor’u ilk hafta 4-1 yenerek sezona gollü bir başlangıç yapmıştı.

Karşılığını vereceğim

Josef de Souza
Josef de Souza

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen 31 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımla sözleşme imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, “Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum. Bana gösterilen bu sevginin karşılığını vermek istiyorum. Beşiktaş’a karşı birçok maçta oynadım. Rakip oyuncu olarak Beşiktaş’ın sahasında oynanabilecek en kötü deplasman olduğunu hissediyorduk” dedi. Transfer çalışmalarını sürdüren ve sağ kanat için Gökhan Töre’ye teklifini yapan Beşiktaş, forvet konusunda Nikola Kalinic’i kadrosuna katmak için görüşmelerine devam ederken, aynı zamanda sağ bek transferini de bitirmek istiyor.

Bankalar Birliği bekleniyor

  • Göreve geldikten sonra Bankalar Birliği ile anlaşmayı revize etmek için görüşmelere başlayan ve bu konuda büyük yol kat eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önümüzdeki günlerde yeniden bu konuyla ilgili görüşmede bulunacak. Siyah-beyazlılar, Bankalar Birliği anlaşmasını revize ederse, kulübün de kasasına nakit akışı sağlanacak. 1.6 milyar TL üzerinden yapılması planlanan anlaşmada 5 yıllık vade 10 yıla çıkarken, faiz indirimi de gerçekleşecek. Beşiktaş’ın anlaşmayı imzalaması durumunda, kulübün kasasına da 160 milyon TL nakit girişi sağlanacak ve transfer için limit açılacak.

Neftçi Bakü’ye Antep tarifesi: Fatih Terim kadroyu bozmayacak
Neftçi Bakü’ye Antep tarifesi: Fatih Terim kadroyu bozmayacak

Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşısında aldığı galibiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Neftçi Bakü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takımda teknik heyetin Gaziantep FK karşısında sergilenen futboldan çok memnun kaldığı ve bu sebeple Neftçi Bakü karşısında aynı kadroyu sahaya süreceği öğrenildi. Teknik heyet, kalede Fatih Öztürk’e eldivenleri teslim ederken, defans hattını Omar, Luyindama, Marcao ve Saracchi dörtlüsünden oluşturacak. Orta sahada Arda Turan, Younes Belhanda ve Taylan Antalyalı’yı görevlendirecek olan teknik ekip, sağ kanatta Sofiane Feghouli, sol kanatta ise Emre Kılınç’ı oynatacak. Teknik kadro, en uçta ise yıldız golcü Radamel Falcao ile karşılaşmaya başlayacak.RAKİBİ PRESE BOĞACAKSarı-kırmızılı takımda teknik heyet, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda karşılaşacakları Neftçi Bakü’yü analiz ediyor. Teknik kadro, genç bir kadroya sahip olan ve çok koşan Azeri ekibine karşı Gaziantep FK maçında olduğu gibi sıkı bir pres uygulayacak. Teknik heyet, futbolcularla yaptığı toplantılarda Neftçi Bakü’den daha çok koşmaları gerektiğini futbolcularına iletti. Teknik ekip ayrıca performans uzmanı Scott Piri’den takımı buna göre hazırlamasını istedi. Okay olmadı Hedef Doumbia Celta Vigo’dan Okay Yokuşlu’yu transfer etmek için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol ekibinden gelen olumsuz yanıt sonrasında başka orta saha oyuncularına yöneldi. Cimbom, son olarak Sporting Lizbon forması giyen İdrissa Doumbia’yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Sporting Lizbon ile görüşmelerin olumlu geçtiği ve kiralama teklifi yapıldığı öğrenildi.MHK'da COVID skandalı: Ankara'da atletik test Riva'da tedbirsiz seminer

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