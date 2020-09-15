Neftçi Bakü’ye Antep tarifesi: Fatih Terim kadroyu bozmayacak

Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşısında aldığı galibiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Neftçi Bakü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takımda teknik heyetin Gaziantep FK karşısında sergilenen futboldan çok memnun kaldığı ve bu sebeple Neftçi Bakü karşısında aynı kadroyu sahaya süreceği öğrenildi. Teknik heyet, kalede Fatih Öztürk’e eldivenleri teslim ederken, defans hattını Omar, Luyindama, Marcao ve Saracchi dörtlüsünden oluşturacak. Orta sahada Arda Turan, Younes Belhanda ve Taylan Antalyalı’yı görevlendirecek olan teknik ekip, sağ kanatta Sofiane Feghouli, sol kanatta ise Emre Kılınç’ı oynatacak. Teknik kadro, en uçta ise yıldız golcü Radamel Falcao ile karşılaşmaya başlayacak.

RAKİBİ PRESE BOĞACAK

Sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda karşılaşacakları Neftçi Bakü’yü analiz ediyor. Teknik kadro, genç bir kadroya sahip olan ve çok koşan Azeri ekibine karşı Gaziantep FK maçında olduğu gibi sıkı bir pres uygulayacak. Teknik heyet, futbolcularla yaptığı toplantılarda Neftçi Bakü’den daha çok koşmaları gerektiğini futbolcularına iletti. Teknik ekip ayrıca performans uzmanı Scott Piri’den takımı buna göre hazırlamasını istedi.

Okay olmadı Hedef Doumbia

Celta Vigo’dan Okay Yokuşlu’yu transfer etmek için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol ekibinden gelen olumsuz yanıt sonrasında başka orta saha oyuncularına yöneldi. Cimbom, son olarak Sporting Lizbon forması giyen İdrissa Doumbia’yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Sporting Lizbon ile görüşmelerin olumlu geçtiği ve kiralama teklifi yapıldığı öğrenildi.