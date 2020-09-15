UEFA AVRUPA LİGİ

Galatasaray'ın Neftçi Bakü ilk 11'i

Neftçi Bakü’ye Antep tarifesi: Fatih Terim kadroyu bozmayacak

Galatasaray’ın, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında gösterdiği iyi performanstan memnun kalan teknik heyet, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Azerbaycan’da Neftçi Bakü ile karşılaşacakları maçta kadroyu bozmayı düşünmüyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Spor

Spor

Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşısında aldığı galibiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Neftçi Bakü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takımda teknik heyetin Gaziantep FK karşısında sergilenen futboldan çok memnun kaldığı ve bu sebeple Neftçi Bakü karşısında aynı kadroyu sahaya süreceği öğrenildi. Teknik heyet, kalede Fatih Öztürk’e eldivenleri teslim ederken, defans hattını Omar, Luyindama, Marcao ve Saracchi dörtlüsünden oluşturacak. Orta sahada Arda Turan, Younes Belhanda ve Taylan Antalyalı’yı görevlendirecek olan teknik ekip, sağ kanatta Sofiane Feghouli, sol kanatta ise Emre Kılınç’ı oynatacak. Teknik kadro, en uçta ise yıldız golcü Radamel Falcao ile karşılaşmaya başlayacak.

RAKİBİ PRESE BOĞACAK

Sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda karşılaşacakları Neftçi Bakü’yü analiz ediyor. Teknik kadro, genç bir kadroya sahip olan ve çok koşan Azeri ekibine karşı Gaziantep FK maçında olduğu gibi sıkı bir pres uygulayacak. Teknik heyet, futbolcularla yaptığı toplantılarda Neftçi Bakü’den daha çok koşmaları gerektiğini futbolcularına iletti. Teknik ekip ayrıca performans uzmanı Scott Piri’den takımı buna göre hazırlamasını istedi.

Okay olmadı Hedef Doumbia

İdrissa Doumbia
İdrissa Doumbia

  • Celta Vigo’dan Okay Yokuşlu’yu transfer etmek için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol ekibinden gelen olumsuz yanıt sonrasında başka orta saha oyuncularına yöneldi. Cimbom, son olarak Sporting Lizbon forması giyen İdrissa Doumbia’yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Sporting Lizbon ile görüşmelerin olumlu geçtiği ve kiralama teklifi yapıldığı öğrenildi.

MHK'da COVID skandalı: Ankara'da atletik test Riva'da tedbirsiz seminer
MHK'da COVID skandalı: Ankara'da atletik test Riva'da tedbirsiz seminer

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federsyonu'na ait tesislerde hakem semineri düzenlenmişti. Sağlık Bakanlığı'nın kapalı alanlarda uygulanması istediği bir çok tedbire uyulmayan seminerde koronavirüs endişesi hat seviyedeydi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden seminere gelen hakemlerin bir çoğunun COVID testinden geçirilmediği öğrenildi. Bununla birlikte seminerde maskesiz dolaşım olduğu ve alınan önlemlerin yetersiz olduğu aktarıldı.Öte yandan hakemlerin 'Türkiye'nin Wuhan'ı Ankara' dediği yerde hakemleri toplayıp atletik testlere sokması da yaşanacak olumsuzluklara adeta davetiye çıkardı.Peki COVID olan 3 hakemin test olma sürecinde neler yaşandı? MHK geçen sezonun son 8 haftasında hakemlere sunduğu test olma rahatlığını ortadan kaldırdı. Hakemlerin lig maçları başlamadan 2 gün önce bankaya test olmak için para yatırdığı ve dekont aldığı sonrasında ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak COVID testine girdiği belirtildi. Yaşanan bu süreç aslında büyük bir riski de beraberinde getiriyor.İşte COVID olan yardımcı hakemlerden birinin yaşadığı süreç;Eski hakem sosyal medyadan isyan ettiÖte yandan eski hakem Abdullah Yılmaz da sosyal medya hesabından TFF ve MHK'nın izlediği yolu eleştirerek hakemlerin hayatlarının ciddiye alınmadığını öne sürdü.Yılmaz, "Hakemler maçtan 2 gün önce bankalara gidip kuyruk bekleyip kendi ceplerinden para ödeyip dekontu İl Sağlığa götürüp test yaptırıp, genelde sonucu öğrenmeden yola çıkıyor. Otele yerleşiyor 100 kişiyle temas ediyor. Bu konular ivedilikle disipline edilmeli" ifadelerini kullandı.Abdullah Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle;Antalyaspor-Gençlerbirliği maç yrd. hakemi Samet Çiçek, 1.lig Bursaspor-Adana Demirspor maçı dördüncü hakemi Ramazan Keleş’in covid-19pozitif çıktı Geçmiş olsun diliyorum.Bu sonuçlar İŞ BILMEZ MHK&#39;nin eseridir, Turkiyenin wuhanı(Ankara) koşulara hakemleri toplamislardi.!Hakem&mdash; ABDULLAH YILMAZ (@_Abdullahyilmaz) September 12, 2020 Atletik testlere hakemler covid test yaptirilmadan çağrılmış.!Devamında Rivadaki protokolünde Bulunduğu seminere yrd hakemler test yapılmadan katılmış.!Eyy MHK bu insanların çoluk çocuğu ailesi CAN Değilmi..! Derhal soruşturma başlatılmalı..#TSvBJK&mdash; ABDULLAH YILMAZ (@_Abdullahyilmaz) September 13, 2020 Hakemler maçtan 2gun önce bankalara gidip kuyruk bekleyipKendi ceplerinden para ödeyip dekontu il saglika götürüp test yaptırıp, Genelde Sonucu öğrenmeden yola çıkıyor.! Otele yerleşiyor 100 kişiyle temas ediyorBu konular ivedilikle disipline Edilmeli..!#TSvBJK&mdash; ABDULLAH YILMAZ (@_Abdullahyilmaz) September 13, 2020

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