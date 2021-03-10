Sergen Yalçın: En keskin virajımız

Beşiktaş’ta eksik maça rağmen Süper Lig’de zirvede yer almanın sevinci yaşanırken, bir yandan da önümüzdeki süreçte girilecek olan zorlu periyodun hesapları yapılıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını rehavetten uzak tutmak için sık sık konuşmalar yapıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan siyah-beyazlılar, 29. haftada Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan son şampiyon Başakşehir, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ni deplasmanda yenerek moral buldu. Başakşehir maçı için oyuncularına uyarılarda bulunan Sergen Yalçın’ın, rakibin çok etkili oyunculara sahip olduğunu anlattığı öğrenildi. Beşiktaş, Cuma günü ligde oynayacağı bu maçın ardından, yine aynı rakibiyle Salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

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Derbide düğüm çözülecek

Beşiktaş, iki Başakşehir maçının arıdndan, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayacak. Ligin seyrini büyük oranda netleştirecek olan derbinin önemini anlatan Sergen Yalçın, “Çok önemli bir dönemece giriyoruz. İki kulvarda da hedefimize devam etmek istiyoruz. Bu zamana kadar çok iyi performans gösterdiniz ama henüz bir şey kazanmadık. Bu formumuzu devam ettirerek hem kupada yolumuza devam etmek hem de ligdeki iddiamızı sürdürmeliyiz. Sizlere güveniyorum. Bu zorlu virajdan da tıpkı ilk yarıda olduğu gibi yine çıkmasını bileceğiz” dedi.

Oyuncuların da bu sezonu çifte kupayla bitirmeyi çok istedikleri ve önce finale çıkıp ardından derbide Fenerbahçe’yi mağlup etmek için ekstra motive oldukları öğrenildi.

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