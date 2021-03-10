Spor Sergen Yalçın En keskin virajımız
FUTBOL FUTBOL

Sergen Yalçın: En keskin virajımız

İki kulvarda yoluna devam eden Beşiktaş, kendisi için adeta kader haftasına giriyor. Başakşehir ile önce ligde sonra kupada karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, ardından Fenerbahçe’yi konuk edecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına, 'Çok zorlu bir dönemece giriyoruz ancak ligin ilk yarısında başardık, yine yapabiliriz' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş ligde zirvede yer alıyor.
Beşiktaş ligde zirvede yer alıyor.

Beşiktaş’ta eksik maça rağmen Süper Lig’de zirvede yer almanın sevinci yaşanırken, bir yandan da önümüzdeki süreçte girilecek olan zorlu periyodun hesapları yapılıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını rehavetten uzak tutmak için sık sık konuşmalar yapıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan siyah-beyazlılar, 29. haftada Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan son şampiyon Başakşehir, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ni deplasmanda yenerek moral buldu. Başakşehir maçı için oyuncularına uyarılarda bulunan Sergen Yalçın’ın, rakibin çok etkili oyunculara sahip olduğunu anlattığı öğrenildi. Beşiktaş, Cuma günü ligde oynayacağı bu maçın ardından, yine aynı rakibiyle Salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

Derbide düğüm çözülecek

Beşiktaş, iki Başakşehir maçının arıdndan, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayacak. Ligin seyrini büyük oranda netleştirecek olan derbinin önemini anlatan Sergen Yalçın, “Çok önemli bir dönemece giriyoruz. İki kulvarda da hedefimize devam etmek istiyoruz. Bu zamana kadar çok iyi performans gösterdiniz ama henüz bir şey kazanmadık. Bu formumuzu devam ettirerek hem kupada yolumuza devam etmek hem de ligdeki iddiamızı sürdürmeliyiz. Sizlere güveniyorum. Bu zorlu virajdan da tıpkı ilk yarıda olduğu gibi yine çıkmasını bileceğiz” dedi.

  • Oyuncuların da bu sezonu çifte kupayla bitirmeyi çok istedikleri ve önce finale çıkıp ardından derbide Fenerbahçe’yi mağlup etmek için ekstra motive oldukları öğrenildi.

Gelecek vadeden oyuncular listesinde tek Türk: Ersin Destanoğlu
SPOR
Gelecek vadeden oyuncular listesinde tek Türk: Ersin Destanoğlu


Abone Ol Google News
29 ilaç daha geri ödeme listesinde

29 ilaç daha geri ödeme listesinde

Bu eklemeyle bedeli ödenen ilaç sayısı 9 bin 37'ye ulaştı.
Doğduğu gün annesini kaybetti

Doğduğu gün annesini kaybetti

​Sekiz aylık hamile kadın halı silkelerken damdan düştü.
İYİ Partili Türkkan: HDP kapatılsın teklifi gelirse evet deriz

​Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan yeni hamle.

​Avrupa Parlamentosu, iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterdi.

​AK Parti ve MHP'nin ana gündemi Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik olacak.

​İki kardeş inşaat çukurunda can verdi.

​Paketin detaylarını Erdoğan açıklayacak.
Düşüşe geçecek

Düşüşe geçecek

​Fitch'ten Türkiye için dikkat çeken açıklama.
Yerli otoda yeni gelişme

Yerli otoda yeni gelişme

Tasarım ve üretimini gerçekleştirecek firma belli oldu.
'Bizim sahibimiz var'

'Bizim sahibimiz var'

​Aşı ekibini gören Sıddık dede hüngür hüngür ağladı.
Kraliçe cevap verdi

Kraliçe cevap verdi

​İngiltere'yi karıştıran röportaj sonrası ilk açıklama geldi.
Trakya'yı Dubai yapacakmış

Trakya'yı Dubai yapacakmış

​TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den ilginç açıklama.
Üç şüpheli<br>tespit edildi

Üç şüpheli
tespit edildi

Tepki çeken görüntülere emniyetten açıklama.
Öneriler ve engeller

Öneriler ve engeller

​Kafkasya'da barış ihtimali.
Mısır'dan sonra<br>Körfez ülkeleri

Mısır'dan sonra
Körfez ülkeleri

​Ankara ve Kahire arasında diplomatik köprü.
Ceremesini<br>hepimiz çekeceğiz

Ceremesini
hepimiz çekeceğiz

​Vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi sağlıkçıları endişelendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.