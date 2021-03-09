Gelecek vadeden oyuncular listesinde tek Türk: Ersin Destanoğlu

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayımladığı raporla gelecek vadeden en iyi 2001 doğumlu futbolcuları sıraladı. Listeye İngiliz oyuncular damga vururken, Beşiktaş’ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu da 5. sırada yer aldı.
Saka zirvede
Listenin başında ise Arsenal’de forma giyen Buyako Saka yer aldı. İkinci sırada Manchester United’da mücadele gösteren Mason Greenwood, Monaco’da forma giyen Benoit Bdiashile ise üçüncü sırada yer aldı.
Ersin, listedeki tek Türk
Beşiktaş’ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, yayımlanan listedeki tek Türk oyuncu oldu. Bu sezon 22’si Süper Lig olmak üzere 24 kez siyah-beyazlıların kalesini koruyan Ersin, bu mücadelelerde 22 gol yedi. Genç yıldız 10 mücadelede de kalesini gole kapadı.
- İsmi Avrupa ekipleriyle anılıyor
- Beşiktaş’ta 2023 yılına kadar mukavelesi bulunan genç yıldız, birçok Avrupa ekibinin radarına girdi. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok dev ekip, başarılı eldivenin performansını yakından takip ederken, 20 yaşındaki file bekçisini transfer listelerinde tuttuğu öğrenildi.
Ersin Destanoğlu: "Milli takım, Şenol hocamızın kararı. Elimden geleni yapıyorum. Olmadı, ümit milli takımdayım. Hangi takım için çağırılırsam, milli forma için elimden geleni yapacağım." pic.twitter.com/bDaGEbeyRu
Ersin Destanoğlu: "Milli takım, Şenol hocamızın kararı. Elimden geleni yapıyorum. Olmadı, ümit milli takımdayım. Hangi takım için çağırılırsam, milli forma için elimden geleni yapacağım." pic.twitter.com/bDaGEbeyRu— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 26, 2021