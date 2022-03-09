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Sergiy Rebrov: Sezon sonunda ülkeme gidip savaşacağım

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şimdilerde Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ain'in teknik direktörlüğünü yapan Ukraynalı Sergiy Rebrov, sezon sonunda ülkesine dönerek savaşa katılacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergiy Rebrov: Sezon sonunda ülkeme gidip savaşacağım
Sergiy Rebrov 2003/2004 sezonları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

Ülkesinde yaşanan işgal girişimi hakkında konuşan Sergiy Rebrov, futbola konsantre olamadığını ve sezon sonunda Ukrayna'ya dönerek savaşa katılacağını söyledi.

"Savaşa katılacağım"

Savaşın bir an önce durması gerektiğini belirten Rebrov, "Burada sezon biter bitmez ülkeme dönüp savaşacağım. Ben bir uzlaşma olacağını düşünmüyorum. Kafamı futbola veremiyorum. Ülkemizi kurtarmaya çalışan insanlarla gurur duyuyorum. Savaş bir an önce durdurulmalı, başka her şey ikinci planda" dedi.

"3-4 gündür yerin altındalar"

Ailesinin yer altında yaşadığını söyleten 47 yaşındaki teknik adam, "Kendimiz için değil, tüm halk için savaşıyoruz. Annem ve babam 3 gündür yerin altında yaşıyor. Ailem yeterince yaşlı ve yaşadıkları yeri terk etmek istemiyor. Ben de bir kaç saatte bir onları arayarak haber alıyorum, elim sürekli telefonda" ifadelerini kullandı.

  • "Oyuncularımdan yardım istedim"
  • Aklını futbola veremediğini belirten Sergiy Rebrov, "Savaşın başladığı ilk gün oyuncularıma beynimin ülkemde olduğunu ve bana yardım etmeleri gerektiğini söyledim, anlayış gösterdiler ve o zamandan bu zamana kadar üç maç oynadık. Basın toplantılarında, günlük yaşamda ülkemin bayrağını sürekli yanımda taşıyorum. İnsanlara orada olup biteni, gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. Ülkesinden uzak olan Ukraynalıların görevi bu" dedi.

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