Zeljko Obradovic'ten Rusya ve Ukrayna yorumu: Kimsenin konuştuğunu görmedim?

Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi hakkında konuştu. Sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra bir yıl hiçbir kulüpte çalışmayan daha sonra ülkesinin takımlarından Partizan'da görev yapmaya başlayan Obradovic, savaşı hiç unutmadığını söyledi.
"Kimsenin konuştuğunu görmedim?"
Litvanyalı bir gazetecinin Ukrayna'daki durumu sorması üzerine yanıt veren tecrübeli koç, Irak'ın, Suriye'nin, Afganistan'ın bombalandığında Avrupa'nın aynı tepkiyi vermediğini dile getirdi.
- Zeljko Obradovic, "Bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Hayatta böyle şeylerin olduğunu ilk kez görmüyoruz. 62 yaşındayım ve olan birçok şeyi hatırlıyorum. 1999'da benim ülkem bombalandığında insanların bu şekilde reaksiyon gösterdiklerini ve konuştuklarını görmedim. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da da durum aynıydı. O zaman insanlar konuştu mu? Bir insan olarak tabii ki her zaman savaşa karşıyım. Eğer bir insan bile savaşta hayatını kaybederse korkunç bir şeydir, bu çok açık" ifadelerini kullandı.
Avrupa Ligi tarafından 'efsane' olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Zeljko #Obradovic, 7 yıllık #Fenerbahçe kariyerinde büyük bir iz bıraktı. pic.twitter.com/ljIngN7y0I
Avrupa Ligi tarafından 'efsane' olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Zeljko #Obradovic, 7 yıllık #Fenerbahçe kariyerinde büyük bir iz bıraktı. pic.twitter.com/ljIngN7y0I— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 24, 2020