Zeljko Obradovic'ten Rusya ve Ukrayna yorumu: Kimsenin konuştuğunu görmedim?

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Yeryüzü Doktorları Somali'de beslenme sağlığı merkezi açtı

Yeryüzü Doktorları Derneği, Somali'nin Galmudug bölgesinde inşa ettiği beslenme sağlığı merkezini hizmete açtı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, kuraklık, iç karışıklıklar ve terör gibi nedenlerle 5 milyon 900 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu Somali'de, bu sayının 2022 yılında 7 milyon 700 bine yükselmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre ise insani yardımlar devam etmezse, akut gıda yetersizliği 4 milyon 600 bin kişide görülecek.