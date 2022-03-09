Dünya İşgalde 14üncü gün Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor
AVRUPA

İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

Rusya-Ukrayna savaşında 14'üncü güne girildi. ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada Rusya'ya eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanacağını belirtirken, Rus petrolünü yasakladığını duyurdu. Rusya ise bu ağır yaptırımlara rağmen Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Dünyanın gözü ise iki ülke arasında yapılacak dördüncü müzakerede. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalde 14üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor
​İşgalde 14'üncü gün

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 14'üncü güne girildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın şu ana kadar 50'den fazla çocuğu öldürdüğünü belirterek dünyaya "Rusya'nın terör devleti olduğunu kabul edin" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya'ya tarihteki en ağır yaptırım paketini uyguladıklarını vurguladı. Biden, "ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.19: Dünya devlerinden art arda Rusya açıklamaları geldi. Ukrayna'ya desteğini belirten dev şirketler Rusya'dan çekildiklerini duyurdu. Şirketlerden bazıları McDonald's, Starbucks, Coca-Cola.

00.01: Polonya makamlarının tüm MIG-29 uçaklarını "hemen ve ücretsiz" ABD'nin Ramstein'deki hava üssüne konuşlandırmaya ve ABD hükümetinin hizmetine sunmaya hazır olduğunu duyurdu.

Polonya'nın Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği ve buna karşılık ise ABD'nin Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.

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