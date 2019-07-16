Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım yeni sezonda olmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda Süper Lig'de görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Tecrübeli hakemler Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım listede yer almadı.
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Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda Süper Lig'de görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Tecrübeli hakemler Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım listede yer almadı.
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