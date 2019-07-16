SÜPER LİG

Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım yeni sezonda olmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda Süper Lig'de görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Tecrübeli hakemler Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım listede yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Yıldırım, Galatasaray-Beşiktaş maçında verdiği kararlarla tartışma çıkarmıştı.

Bülent Yıldırım, Galatasaray-Beşiktaş maçında verdiği kararlarla tartışma çıkarmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda Süper Lig'de görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Tecrübeli hakemler Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım listede yer almadı.

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