Spor Serkan Özbalta "Hakemler kesinlikle konuşulmamalı"
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Serkan Özbalta: "Hakemler kesinlikle konuşulmamalı"

Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Hatayspor maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-beyazlıların Teknik Direktörü Serkan Özbalta maçın ardından, "Tertemiz bir müsabaka oldu. Trabzonspor’u tebrik ediyorum. Kopenhag maçı öncesinde moral buldular. İnşallah ülkemiz adına da bu turu geçip Şampiyonlar Ligi’ne katılırlar" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Serkan Özbalta: Hakemler kesinlikle konuşulmamalı
Sezon başında Hatayspor'un başına geçen Serkan Özbalta, daha önce Keçiörengücü, Manisa ve Altay'da görev yapmıştı.

Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaştı. Bordo-mavililer müsabakadan 1-0 galip ayrılarak ligde 2’de 2 yaptı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta maçı değerlendirdi.

"Buradan galip bir şekilde dönebilirdik"

Ligin son şampiyonu olan Trabzonspor’a karşı oynadıklarının bilinciyle oyun planı hazırladıklarını belirterek, "Kendine özgüveni ciddi manada yüksek, oturmuş bir kadronun üzerine güçlü takviyeler yapmış bir takıma karşı oynayacağımızın bilincindeydik. Hatayspor olarak 2 seneden beri ciddi bir başarı gösteriyoruz. Ligde iyi şeyler yapıyor organize oyunlar oynuyoruz. Buraya gelirken de Trabzonspor’un bize bazı oyuncularıyla savunma bloğumuzda sıkıntılar yaşatacağını biliyorduk. Bence Trabzonspor’un ilk 30 dakika ekstra bir oyunu olmadı. Oyuncuların aklı salı günü oynayacakları maçta da olabilir. Maçın sonuna kadar iyi bir oyun oynadık. Bazen ceza sahasına girdiğinizde kaleye şut atmazsınız ama daha tehlikeli pozisyonlar üretebilirsiniz. Bizim bugün buna yakın 5 tane pozisyonlarımız vardı. Son vuruş veya tercih karar vermeyi yapabilseydik buradan galip bir şekilde dönebilirdik. Bunun farkındayız” diye konuştu.


"Hakemler kesinlikle konuşulmamalı"

Bugün 3 veya 1 puan alabileceklerini vurgulayan Özbalta, "Yediğimiz 1 gol var. hakemler kesinlikle konuşulmamalı ama ben 4’üncü hakeme bilmediğim için şunu sordum. Oyuncumuz Vranjes oyun durduğunda dışarıda sakatlık varken 2 tane oyuncumuzu oyuna alacaktık ama oyun durdurulmadı. O pozisyonun sonunda gol geldi. Bu bir mazeret değil kesinlikle ama sadece bunun merakı içindeyim. Normalde 2 tane oyuncumuzun oyun durmuşken girmesi lazımdı. Durumu izleyip kendi içimizde paylaşacağız. Onun dışında memnunum. Tertemiz bir müsabaka oldu. Trabzonspor’u tebrik ediyorum. Kopenhag maçı öncesinde moral buldular. İnşallah ülkemiz adına da bu turu geçip Şampiyonlar Ligi’ne katılırlar" ifadelerini kullandı.

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