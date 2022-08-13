Icardi için dev rekabet

Transferde vites yükselten ve ardı ardına yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, hız kesmeyi düşünmüyor.

TyC Sports’un haberine göre; Aslan, PSG’den ayrılması beklenen Arjantinli forvet Mauro Icardi için görüşmelere başladı. Teknik direktör Cristophe Galtier’in takım bulmasını söylediği 29 yaşındaki Arjantinli forvet için, Galatasaray’ın yanı sıra Premier Lig ekibi Manchester United’ın da devrede olduğu belirtildi.

Üç kez temas kuruldu

Galatasaray’ın, Icardi için uzun zamandır devrede olduğu ve bu süreçte oyuncunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile 3 görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.

PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki golcü futbolcu için kiralama teklifi yapıldı ve maaşının bir kısmının ödenmesi önerisinde bulunulduğu öğrenildi.

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Icardi, PSG’nin ligdeki ilk maçında kadroya alınmamıştı.

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