Spor Icardi için dev rekabet
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Icardi için dev rekabet

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, PSG’nin yıldız forveti Mauro Icardi’yi de transfer etmek istiyor. Aslan’ın bu transferdeki rakibi ise İngiliz devi Manchester United.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Icardi için dev rekabet
Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 maçta 38 gol kaydetti.

Transferde vites yükselten ve ardı ardına yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, hız kesmeyi düşünmüyor.

TyC Sports’un haberine göre; Aslan, PSG’den ayrılması beklenen Arjantinli forvet Mauro Icardi için görüşmelere başladı. Teknik direktör Cristophe Galtier’in takım bulmasını söylediği 29 yaşındaki Arjantinli forvet için, Galatasaray’ın yanı sıra Premier Lig ekibi Manchester United’ın da devrede olduğu belirtildi.

Üç kez temas kuruldu

Galatasaray’ın, Icardi için uzun zamandır devrede olduğu ve bu süreçte oyuncunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile 3 görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.

PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki golcü futbolcu için kiralama teklifi yapıldı ve maaşının bir kısmının ödenmesi önerisinde bulunulduğu öğrenildi.

Icardi, PSG’nin ligdeki ilk maçında kadroya alınmamıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)'in paylaştığı bir gönderi

Galatasaray'ın istediği Andrea Belotti'nin transferinde olay gelişme
SPOR
Galatasaray'ın istediği Andrea Belotti'nin transferinde olay gelişme
Batarsın diyenleridinlemedi servet kazandı

'Batarsın' diyenleri
dinlemedi servet kazandı

​Kilosunu 80 liradan çok sayıda ile gönderiyor.
Samsundan 100 ülkeye ihracat

Samsun'dan 100 ülkeye ihracat

Türkiye'de bir numaralı merkez konumunda.
Mahallelininkabusu olmuştu

​Komşularına taş atıp hakaret eden kadın gözaltında.

​İskenderun ve Tekirdağ'a doğru hareket ettiler.

Beş yıldır mücadele ediliyor.

​'Baskının belgelerini hemen açıklayın.'

​Türkiye'den dünyaya diplomasi dersi.
Jandarma'da<br>ilk kadın general

Jandarma'da
ilk kadın general

​Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

'​İstanbul'da Rami Kışlası'nı büyük bir kütüphaneye çevirmek için çalışıyoruz.'

​5 milyar $'lık hedefe bir adım daha.

​Ölüme terk edildiler.

​720 TB2 SİHA şimdiden satıldı.

​Çocukluk hatıraları üzerine bina edilen bir hikaye.

Kemiği kırıldı

Kemiği kırıldı

​Trabzonspor'da korkutan sakatlık.
Tuzla'da arsa satış ihalesi
Ekonomi

Tuzla'da arsa satış ihalesi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde konut-ticaret alanı nitelikli 8.916 metrekare arsa açık artırma ile satılacak.
Marmara Üniversitesi 132 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Marmara Üniversitesi 132 öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversite'nin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 132 Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak.
Resmi ilanların sosyal ağlarda paylaşım esasları belirlendi
Ekonomi

Resmi ilanların sosyal ağlarda paylaşım esasları belirlendi

Basın İlan Kurumu, sosyal ağ hesaplarında resmi ilanları haberleştirerek paylaşan gazetelerin ek gösterge alabilmek için yerine getirmeleri gereken şartları açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.