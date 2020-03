Shane Larkin rekora doymuyor

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, lacivert-beyazlı ekibin Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-79 yendiği mücadelede 44 verimlilik puanıyla oynayarak 28. haftanın MVP'si unvanını elde etti. Larkin, karşılaşmada 40 sayı, 3 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyerek, bu sezon 6'ncı kez MVP unvanına layık görülürken, Mirsad Türkcan'a ait bir sezonda en fazla MVP seçilen oyuncu rekoruna da ortak oldu. Barcelona'dan Nikola Mirotic 37 verimlilik puanıyla ikinci, Valencia'dan Bojan Dubljevic ise 31 verimlilik puanıyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk vatandaşı olan Larkin'den açıklama: İsmimi kullanmaya devam edeceğim Anadolu Efes forması giyen 27 yaşındaki Larkin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adımı değiştirdiğim yönündeki tüm haberler yanlış. Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim" ifadeleri yer aldı.Türkiye Basketbol Federasyonu, geçen hafta Larkin'in ABD vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını aldığını ve A Milli Basketbol Takımı'nın formasını giyme hakkını elde ettiğini açıklamıştı.All reports I am changing my name are false. The name I was born with is the name I will keep for my Turkish Citizenship. 🤟🏽💂🏽‍♂️🤟🏽— Shane Larkin (@ShaneLarkin_3) 10 Şubat 2020 Shane Larkin 🇹🇷 pic.twitter.com/IM10GUb3dg— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 8 Şubat 2020

Larkin rekoru tekrarladı

Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu rekoruna geçen yıl kasım ayında ortak olan Shane Larkin, bu başarısını tekrarladı. Larkin, karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 15 atışın 10'unu baskete çevirdi. Avrupa Ligi'nde bu alandaki rekorun diğer ortağı ise Andrew Goudelock. ABD'li oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 2014 yılında Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10'unda isabet bulmuştu.