MİLLİ TAKIM

Türk vatandaşı olan Larkin'den açıklama: İsmimi kullanmaya devam edeceğim

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanan ABD'li basketbolcu Shane Larkin, ismini değiştirmeyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılış töreninde Shane Larkin'e milli formasını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılış töreninde Shane Larkin'e milli formasını verdi.

Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Anadolu Efes forması giyen 27 yaşındaki Larkin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adımı değiştirdiğim yönündeki tüm haberler yanlış. Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, geçen hafta Larkin'in ABD vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını aldığını ve A Milli Basketbol Takımı'nın formasını giyme hakkını elde ettiğini açıklamıştı.

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