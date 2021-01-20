Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi stattan ilginç görüntü: Yeşil-beyaz

Ligde Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Sahadan ilginç görüntü: Yeşil-beyaz

Dondurucu soğuğun oyuncuları zorlayacağı karşılaşma sırasında kentte kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji tahminlerine göre; kentte yarın sıcaklık gündüz sıfırın altında 3, gece de eksi 12 derece olacak. Koronavirüs terbirleri kapsamında seyirci alınmayacak maç öncesi Yeni 4 Eylül Stadı ve çevresinde son durum, drone ile görüntülendi. Bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceyi görmesi, saha zemininde ilginç görüntüler oluşturdu. Sahanın güneş gören kısmında yeşil çimler ortaya çıkarken, gölgede kalan bölüm ise önceden yağan kar nedeniyle beyaz görüntüsüyle dikkat çekti.

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Rekabette Fenerbahçe üstün

Süper Lig'deki son 4 maçından 1 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sivasspor, bir haftayı bay geçtiği ligde oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik aldı, 5 maçı ise kaybetti. 23 puanla 12'nci sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Fenerbahçe ise 38 puanla aynı puandaki lider Beşiktaş'ın ardından averajla 2'nci sırada bulunuyor.

Ligde 29'uncu kez karşı karşıya gelecek iki ekibin bugüne kadar oynadığı 28 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Sivasspor ağlarına 63 gol gönderirken, kırmızı beyazlılar ise sarı-lacivertli fileleri 38 kez havalandırdı. Sivas'ta oynanan 14 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ise 4 galibiyet aldı, 4 maç da berabere bitti. Fenerbahçe, Sivas'taki maçlarda 26, ev sahibi ise 22 gol kaydetti.



