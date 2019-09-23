Sivasspor-Trabzonspor: 2-1

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Fernando ve 90+6. dakikada Uğur Çiftçi attı. Trabzonspor'un tek golünü ise 3. dakikada Avdijaj kaydetti.

Ayrıca Trabzonspor'da Sörlorth 80. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmadan dakikalar

Trabzonspor, 3. dakikada golü buldu. Sörloth'un pasında topla buluşan Avdijaj'ın ceza yayı üzerinden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören pozisyondan etkili şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı civarından etkili şutunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

32. dakikada Sosa'nın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa topu kontrol etti.

36. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Campi'nin kafa vuruşunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.

41. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Emre Kılınç'ın soldan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernando, ceza alanı sol çaprazından kalesini terk ederek açıyı kapatmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Trabzonspor forma kol sponsorunu duyurdu Bordo-mavili kulüp, QNB Finansbank ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Şirketimiz ile QNB Finansbank A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, QNB Finansbank A.Ş. logosu, sözleşme süresince, profesyonel futbol takımımızın maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacaktır. Buna karşılık QNB Finansbank A.Ş. şirketimize, yıllık 1,9 Milyon TL + KDV bedel ödeyecektir. Bu bedel devam eden yıllar için Tüfe+Üfe ortalaması oranında artırılacaktır."📣 Kamuoyuna duyuru | Şirketimiz ile QNB Finansbank A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlanmıştır.Detaylar👉 https://t.co/hRAkmUfRzX pic.twitter.com/IS43yObQiW— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 23 Eylül 2019

50. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

55. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle çıkardı. Kale alanında yükseklik kazanan meşin yuvarlağı takip eden Yatabare'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden auta gitti.

58. dakikada ani gelişen ev sahibi ekibin atağında Fernando, topu ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Mert Hakan Yandaş'a aktardı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan bu futbolcunun ceza alanından vuruşunda, Uğurcan gole izin vermedi.

77. dakikada Appindangoye'nin Sörloth'a ceza alanındaki müdahalesinin ardından karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem sistemine başvurdu. Uğurlu, incelemenin ardından penaltıya hükmetti. 80'inci dakikada penaltıyı kullanan Sörloth, topu dışarı gönderdi.

85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayından vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Sivasspor öne geçti. 90 6'ncı dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Uğur Çiftçi, hızla mesafe katederek soldan ceza alanına girdi. Rakibini de çalımlayan Uğur Çiftçi'nin yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

Mücadele Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



