Trabzonspor forma kol sponsorunu duyurdu
SÜPER LİG

Trabzonspor forma kol sponsorunu duyurdu

Trabzonspor, forma kol sponsorluğu için QNB Finansbank ile yıllık 3 senelik anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bordo-mavili takım bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 6 puan elde etti.

Bordo-mavili takım bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 6 puan elde etti.

Bordo-mavili kulüp, QNB Finansbank ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Şirketimiz ile QNB Finansbank A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, QNB Finansbank A.Ş. logosu, sözleşme süresince, profesyonel futbol takımımızın maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacaktır. Buna karşılık QNB Finansbank A.Ş. şirketimize, yıllık 1,9 Milyon TL + KDV bedel ödeyecektir. Bu bedel devam eden yıllar için Tüfe+Üfe ortalaması oranında artırılacaktır."


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