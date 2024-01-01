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Spor

Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

10:40 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:41 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Bülent Uygun
Teknik direktör Bülent Uygun

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşmaya vardığını duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, Uygun'un bir dönem Sivasspor'da futbolcu ve genel menajerlik görevleri yaptığı anımsatılarak, "2007-2008 ve 2008-2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına varıldı" ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, son görüşmeleri yapmak üzere Sivas'a gelecek Bülent Uygun'un, 2 Ocak Salı günü saat 11.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda kendisini Sivasspor'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.


Sivasspor'un paylaşım:




#Sivasspor
#Teknik direktör
#Bülent Uygun
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