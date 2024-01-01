Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, Uygun'un bir dönem Sivasspor'da futbolcu ve genel menajerlik görevleri yaptığı anımsatılarak, "2007-2008 ve 2008-2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına varıldı" ifadelerine yer verildi.