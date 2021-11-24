Sofiane Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Sofiane Feghouli bu sezon 16 maçta, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Bu kritik mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-kırmızılı oyuncu Sofiane Feghouli, hafta sonu oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisi hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Feghouli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Galatasaray'da çok mutluyum"

"Takım olarak fena olmadığımızı düşünüyorum. Ligde de daha iyi bir yere geleceğiz. Galatasaray'da çok mutluyum, hocamı ve takım arkadaşlarımı da çok seviyorum."

"Kazanmamız gerekiyordu"

"Maçın analizini yaptık ve kazanmamız gerektiği sonucunu çıkardık. Arkadaşlarımın da motivasyonu çok yüksek ve bu maçı iyi tamamlayacağımızı düşünüyorum."

"10 maçın 9'unu kazanırdık"

"Derbide çok fırsat bulduk ama değerlendiremedik. Belki de bu maçı 10 kez oynasak 9'unu yenerdik. Şimdi Marsilya maçı önemli ve onu düşünüyoruz."

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