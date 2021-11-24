Spor Sofiane Feghouliden Fenerbahçelileri kızdıran sözler
FUTBOL FUTBOL

Sofiane Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıran sözler

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Marsilya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak sözler kullandı. 2-1 kaybettikleri derbiyle ilgili Feghouli, "10 kez oynasak 9'unu yenerdik" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sofiane Feghouliden Fenerbahçelileri kızdıran sözler
Sofiane Feghouli bu sezon 16 maçta, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Bu kritik mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-kırmızılı oyuncu Sofiane Feghouli, hafta sonu oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisi hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Feghouli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Galatasaray'da çok mutluyum"

"Takım olarak fena olmadığımızı düşünüyorum. Ligde de daha iyi bir yere geleceğiz. Galatasaray'da çok mutluyum, hocamı ve takım arkadaşlarımı da çok seviyorum."

"Kazanmamız gerekiyordu"

"Maçın analizini yaptık ve kazanmamız gerektiği sonucunu çıkardık. Arkadaşlarımın da motivasyonu çok yüksek ve bu maçı iyi tamamlayacağımızı düşünüyorum."

  • "10 maçın 9'unu kazanırdık"
  • "Derbide çok fırsat bulduk ama değerlendiremedik. Belki de bu maçı 10 kez oynasak 9'unu yenerdik. Şimdi Marsilya maçı önemli ve onu düşünüyoruz."

Derbide kırmızı kart gören Fatih Terim kaç maç ceza alacak?
SPOR
Derbide kırmızı kart gören Fatih Terim kaç maç ceza alacak?

Fatih Terim'in Halil Umut Meler'e söyledikleri ortaya çıktı: "Yiyorsa..."
SPOR
Fatih Terim'in Halil Umut Meler'e söyledikleri ortaya çıktı: "Yiyorsa..."


Metro saldırganıiçin tutuklama talebi

Metro saldırganı
için tutuklama talebi

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçmıştı.
Şekere zam olacak mı?

Şekere zam olacak mı?

​Türkiye Şeker Fabrikaları genel müdüründen açıklama geldi.
Eyvallah etmeyeceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'faiz ve rant lobilerine' sert tepki.

'Haksızsam<br>bir daha dövün'

'Haksızsam
bir daha dövün'

​Taksimetreye itiraz eden yolcuya sopalarla meydan dayağı.

​Bakan Koca: Yerli aşı için Acil Kullanım Onayına müracaat edildi.
12 yılda 17 tane topladı

12 yılda 17 tane topladı

Her gün bakım yapıyor: Fiyat karşılıkları yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.