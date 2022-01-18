Son 25 yılın en iyi Fırtınası

Süper Lig’de topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, kulüp tarihindeki rekorları da tek tek geride bırakıyor.
Bordo-mavili takım, sezonun 21. haftası geride kalırken, 38 golle en çok gol atan, 15 golle en az gol yiyen, 15 galibiyetle en fazla kazanan, 1 yenilgiyle en az kaybeden takım olma unvanlarını elinde bulunduruyor.
Trabzonspor, 21. haftalar baz alındığında son 25 sezonun en yüksek puanına ulaşma başarısını da yakaladı. Karadeniz ekibi, 1995-96 sezonunda oynadığı 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 54 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi bu sezon ise 50 puanı hanesine yazdırdı.
Avcı'dan kariyeri zirvesi
Trabzonspor’un başına 10 Kasım 2020’de geçen teknik direktör Abdullah Avcı, 432 günlük görev süresi boyuncu bordo-mavili takımın başında önemli işlere imza attı. Avcı, 21. haftalar itibarıyla tüm kariyerindeki istatistiklerini geride bıraktı. 2.38’lik puan ortalaması Avcı’nın kariyer rekoru oldu.
Abdülkadir Ömür kariyer rekoru peşinde
Trabzonspor’da genç oyuncu Abdülkadir Ömür’ün takıma katkısı her geçen hafta arttı.
Son olarak Sivasspor maçında attığı golle takımına 1 puanı getiren genç futbolcu, bu sezon gol sayısını 4’e yükseltti. Bordo- mavili futbolcu, 2 maçta 14 dakika forma giydiği 2016- 2017 sezonunun ardından oynadığı 5 sezon içerisinde en golcü ikinci sezonunu yaşıyor.
Abdülkadir Ömür, 2018-2019 sezonunda 29 karşılaşmada 5 gol atmıştı. 22 yaşındaki oyuncu, kalan 17 maçta 2 gol bulursa kariyer rekorunu kıracak.
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ün ligde gol attığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan elde etti.
İmza: Abdülkadir Ömür 1️⃣0️⃣ #SVSvTS pic.twitter.com/Ix9CmgaA3c
İmza: Abdülkadir Ömür 1️⃣0️⃣ #SVSvTS pic.twitter.com/Ix9CmgaA3c— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 15, 2022