Spor Abdullah Avcıdan oyunculara "Siz sahada işinize bakın"
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Abdullah Avcı'dan oyunculara: "Siz sahada işinize bakın"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’de Sivasspor deplasmanında 2 puan kaybettikleri ve maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart gördüğü karşılaşma sonrası dönüş uçağında takıma seslendi ve “Hiçbir şeyin şampiyonluk inancını sizin elinizden almasına izin vermeyin” dedi.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Abdullah Avcıdan oyunculara: Siz sahada işinize bakın
Abdullah Avcı

Süper Lig’de topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’da, önceki gün Sivasspor ile deplasmanda yapılan maçta alınan 1-1’lik skorla kaybedilen 2 puan ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın kırmızı kart görmesi moralleri bozarken duruma el atan yine deneyimli teknik adam oldu. Avcı’nın, Sivas’tan Trabzon’a dönerken uçakta oyuncularına bir moral-motivasyon konuşması yaptığı kaydedildi.

Ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizen Avcı’nın, “Futbolda her takım her maçını kazanacak diye bir durum yok. Önemli olan minimum kayıpla sezon sonunda mutlu sona ulaşmak. Maçın son düdüğü çaldı ve orada bitti. Üzerinde takılıp kalsak da skor değişmeyecek. Şu andan itibaren sadece önümüzdeki hafta içi yapacağımız Giresunspor maçına odaklanmanızı istiyorum” dediği öğrenildi.

Kalan 17 maçın önemini belirten Avcı’nın, “Önümüzde daha alınacak 51 puan var. Şu anda zaten lideriz. Kalan maçlarımızı kazanırsak zaten sezonu istediğimiz yerde bitirmek bizim elimizde. Bunu unutmadan yolunuza devam edin” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

"Çalıştıklarımızı uygulayın yeter"

Sivasspor karşılaşmasının hakemi Mete Kalkavan’ın yönetimi ve gördüğü kırmızı kart hakkında da oyuncularına değerlendirmede bulunan Avcı’nın, “Hakemin kararları ya da benim kırmızı kart görmem sizi kesinlikle etkilemesin. Hakem futbolun bir parçası ancak bizim oyunumuzun bir parçası değil. Siz, sezon boyunca çalıştıklarımızı, antrenmanlarda yapacaklarımızı maçlara çıkıp sahada uygulayın yeter. Siz sadece sahaya çıkın ve orada futbol kuralları içinde elinizden geleni yapın. Takım olarak sahada işimize baktığımız sürece mutlu sona ulaşacağımıza inancım tam. Hiçbir şeyin şampiyonluk inancınızı sizin elinizden almasına izin vermeyin” dediği öğrenildi.

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