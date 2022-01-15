Sivas'ta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Kar yağışı altında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ayrıca karşılaşmanın 90. dakikasında teknik direktör Abdullah Avcı kırmızı kart gördü.
Sivasspor'un golünü 20. dakikada Leke James kaydederken, Trabzonspor'un golünü ise 24. dakikada Abdülkadir Ömür attı.
Alınan bu beraberliğin ardından Trabzonspor puanını 50'ye, Sivasspor ise 30'a yükseltti. Gelecek hafta bordo-mavili takım sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak.
Trabzonspor golü attı, Ahmet Çalık’ı unutmadı
Maçın 24. dakikasında Abdülkadir Ömer eşitliği yakalayan golü atarken, bordo-mavili futbolcular anlamlı bir harekete imza attı. Golün ardından saha kenarına gelen futbolcular, geçtiğimiz salı günü trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor’un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık’ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü kameralara gösterdi. Attıkları golü Ahmet Çalık’a adayan futbolcular, yedek kulübünden de alkışlarla destek aldı.
İlk yarıdan dakikalar
- 5. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Bakasetas'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
- 12. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasında kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.
- 14. dakikada Sivasspor atağında Kerem Atakan Kesgin, pasını ceza yayının gerisindeki Cofie'ye aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, defansa çarparak uzaklaştı.
- 20. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan şık çalımlarla ilerleyen Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kaleci Uğurcan Çakır, topu elinden kaçırdı. Kale önünde Hüseyin Türkmen'e de çarpan meşin yuvarlak, Leke James'in önüne düştü. Bu futbolcu, topu boş kaleye gönderdi: 1-0
- 24. dakikada Trabzonspor eşitliği yakaladı. Vitor Hugo'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, ceza alanında kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Abdülkadir Ömür'ün sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
- 31. dakikada Visca'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
- 41. dakikada Hüseyin Türkmen'in şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu önledi. Kırmızı-beyazlı futbolcular, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
- Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
- Öte yandan, 6. dakikada hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için oyun durdu. Taraftarlar, 1 dakika boyunca Çalık'ı alkış ve tezahüratlarla andı.
İkinci yarıdan dakikalar
- 50. dakikada sol çaprazda Bakasetas'ın pasıyla topla buluşan Hamsik'in plase vuruşunda top yandan auta gitti.
- 56. dakikada sağ çaprazdan öne çıkan Ahmet'in yaklaşık 35 metreden sert şutunu son anda kaleci Uğurcan kornere çeldi.
- 60. dakikada hakem Mete Kalkavan, kar yağışı nedeni ile görevlilerden kaybolan saha çizgilerini belirlemelerini istedi.
- 65. dakikada yine sağ çaprazdan uzak mesafeden bu kez Kerem'in şutunda top üstten auta gitti.
- 73. dakikada Visca'nın pasında soldan Yusuf ceza alanına girdi, kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda topu çizgi üzerinden kafayla Camara kornere göndererek mutlak golü engelledi.
- 89. dakikada saha kenarında bir pozisyona şiddetli itiraz eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya hakem Mete Kalkavan kırmızı kart gösterdi.
- Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.