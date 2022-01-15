Sivas'ta kazanan çıkmadı

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Kazakistan Büyükelçisi: Bu olaylar bizim için ders olsun

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abhzal Saparbekuly, ülkede meydana gelen olayların nedenine ilişkin, "Kazakistan'da birçok oligarşi tabaka oluştu. Bir taraftan halk bir aylık maaşını zor kazanırken, bu tür zenginler halkın kazandığı bir aylık maaşı 5 dakikada harcayabilir lükse ulaştı. Oligarşik yapıyı oluşturan zenginlerimizin de artık vicdani olarak bu zenginlikleri Kazakistan halkıyla paylaşmasının zamanı geldiğini vurguladı cumhurbaşkanımız. Bizim Türkçede bir atasözü var; 'Bir musibet bin nasihatten iyidir' diyorum. Daha kötü olaylar da olabilirdi. Ama bu olaylar bizim için ders olsun" dedi.