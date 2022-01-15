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Ahmet Oğuz'un Ahmet Çalık üzüntüsü: Gözyaşlarına hakim olamadı

Sivasspor forması giyen Ahmet Oğuz, Trabzonspor ile oynanan maçta Ahmet Çalık için yapılan anma sırasında duygusal anlar yaşadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Oğuzun Ahmet Çalık üzüntüsü: Gözyaşlarına hakim olamadı
Elleriyle yüzünü kapatarak gözyaşı döktü.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Sivasspor-Trabzonspor maçında, geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için anma yapıldı.

Mücadelenin 6. dakikasında oyun durdurulurken, tribünlerden Ahmet Çalık tezahüratları yükseldi.

Teknik direktörler Rıza Çalımbay ve Abdullah Avcı ile futbolcular Ahmet Çalık için dua etti.

Sivassporlu Ahmet Oğuz ise, Gençlerbirliği'nden takım arkadaşı olan Ahmet Çalık'ın anıldığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

İşte o anlar:

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