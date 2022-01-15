Ahmet Oğuz'un Ahmet Çalık üzüntüsü: Gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Sivasspor-Trabzonspor maçında, geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için anma yapıldı.
Mücadelenin 6. dakikasında oyun durdurulurken, tribünlerden Ahmet Çalık tezahüratları yükseldi.
Teknik direktörler Rıza Çalımbay ve Abdullah Avcı ile futbolcular Ahmet Çalık için dua etti.
Sivassporlu Ahmet Oğuz ise, Gençlerbirliği'nden takım arkadaşı olan Ahmet Çalık'ın anıldığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı.
İşte o anlar:
😔 Ahmet Oğuz, beraber Gençlerbirliği forması giydiği Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarına hakim olamadı... #SporTotoSüperLig #SVSvTS pic.twitter.com/2NkcvWZ5mC
😔 Ahmet Oğuz, beraber Gençlerbirliği forması giydiği Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarına hakim olamadı... #SporTotoSüperLig #SVSvTS pic.twitter.com/2NkcvWZ5mC— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 15, 2022