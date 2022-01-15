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Uğurcan Çakır'dan şaşırtan hata

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Sivasspor maçında büyük bir hataya imza attı. Topu elinden kaçıran 25 yaşındaki eldiven, kalesinde golü gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğurcan Çakırdan şaşırtan hata
Uğurcan Çakır

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Sivasspor karşısında Uğurcan Çakır'ın yaptığı hata sonrası 1-0 geriye düştü.

Uğurcan, maçın 20. dakikasında yandan gelen ortada topu elinden kaçırdı. Hüseyin Türkmen'e de çarpan top kaleye doğru yöneldi ve Leke James boş kale pozisyonda fileleri havalandırdı.

Yaptığı kurtarışlarla bordo-mavililerin liderliğinde büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır'ın bu hatası büyük şaşkınlığa neden oldu.

İşte kare kare Trabzonspor'un yediği o gol: (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
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