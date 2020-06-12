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Sosyal medyayı sallayan 'Alex mi, Hagi mi?' anketinin kazananı belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Twitter'dan başlattığı "Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi AA
Alex ve Hagi, Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolcular arasında yer alıyor.

Alex ve Hagi, Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolcular arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi ile Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza arasındaki rekabeti anketlere taşıyan Bakan Kasapoğlu, "Bana göre her ikisinin de yeri çok farklı ancak bu soru anketlerin vazgeçilmezi. Hagi mi Alex mi?" şeklinde duyurduğu ankete, yaklaşık yarım milyon kullanıcı katılarak sosyal medyada yeni bir rekora imza attı.

Kasapoğlu'nun anketi, gastronomi yazarı Vedat Milor'ün geçen yıl yaptığı ve 437 bin kişinin oy kullandığı "menemen" anketini, 462 bin 335 oyla geride bıraktı. Twitter'da bazı kullanıcılar, Bakan Kasapoğlu'nun anketini yeni bir rekor olarak adlandırıldı.

Anketin kazananı Alex oldu

Kasapoğlu'nun anketinde futbolseverlerin tercihi Alex oldu.

Alex ankette yüzde 47,3 oyla birinci olurken, katılımcıların yüzde 46,5'i Hagi'yi tercih etti.

Takipçilerin yüzde 6,2'si ise "Zor tercih" seçeneğini işaretledi.

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