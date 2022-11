Stefan Kuntz'tan Arda Güler ve ayrılık itirafı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak Çekya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024 Elemeleri öncesi son hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Stefan Kuntz, elemelere kadar performanslarını yükselteceklerini ve büyük hedeflere doğru emin adımlarla yol aldıklarını vurguladı.

“Mart ayına en hazır şekilde gideceğiz”

A Milli Futbol Takımının hedeflere en iyi şekilde hazırlandığını belirten Alman teknik adam, “A Milli Futbol Takımı olarak kendi oyunumuzu en iyi şekilde nasıl değiştirebilir, üzerine neler koyabiliriz diye düşünüyoruz. Buna yönelik çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparak mart ayındaki Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına en iyi şekilde nasıl hazırlanırız diye düşünüyoruz. Sistemsel olarak da bu çalışmaları yapıyoruz. Bazı sistemleri 90 dakikaya yaymak hatasız olarak mümkün değil. Yaptığımız analizlerde hatalarımızı görerek oyun kalitemizi yükseltmek istiyoruz. Takımın kendi içerisindeki ruh hali de çok önemli biz bir aile olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Arda yaşından olgun ve milli takıma çabuk adapte oldu”

A Milli Futbol Takımı’na ilk kez çağrılan Arda Güler ve diğer genç oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, “Arda Güler için şunu söylemek isterim. Arda Güler, benim beklediğimden daha olgun bir oyuncu profili ile geldi. Bize ve takıma pozitif yansıdı ve rahat adapte oldu. Bizlere bu biraz sürpriz oldu. Bu durum yarın sahaya nasıl yansır bunu zamanla göreceğiz ama pozitif bir izlenim var diyebiliriz. Burada bu genç oyuncuların kulüplerinde ne kadar süre aldıkları da önemli. Hem onlara hem bize yardımcı olacak şekilde hareket etmemiz lazım. Koruma anlamında riski azaltıp buna göre hareket etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Mantıklı eleştirilere saygı duyuyorum ama takım iyi yolda gidiyor”

Milli takım ve kendisi ile ilgili eleştirilerle ilgili soruya da cevap veren Stefan Kuntz, “Milli takımlarda

yerli hoca getiriyorsunuz. Yabancı hoca mantıklı olur deniyor. Yabancı gelince yerli mantıklı olur deniyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Nedense her yerde herkes hocadan daha iyi biliyor bu işi. A Milli Takım Teknik Direktörü iseniz öyle yaşamayı bileceksiniz. Gerçekten mantıklı eleştirilere karşı bugüne kadar bir şey söylemedim ve severek karşılıyorum. Sonuçta çoğu eleştirilerin arkasında farklı konular olabiliyor. Bunun da bilincinde olmamız lazım. Kendimizi yıpratmadan işimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Sonuçta her gün bir şeyler öğreniyorum ve doğru yoldan devam etmeye çalışıyorum. Takımımız iyi bir yolda gidiyor. Takımın kalitesi Avrupa Şampiyonası’nda oynayacak kalitede. Bunun için çalışacağız. İnsanlar ne diyorsa kulak asmayacağım ve az önce bu koltuktan düştüğüm düşersem eğer yine kalkacağım” şeklinde konuştu.

“Uzun vadeli planlar yapıyoruz ve takımda da iyi bir gelişim görüyoruz”

Milli takıma futbolcu seçimlerinde bazı futbolcuların ve özellikle Gaziantep FK’lı kaleci Günay Güvenç’in neden kadroya alınmadığı ile ilgili soruya cevap veren Alman teknik patron, “A milli takıma farklı kulüplerden farklı seviyede oyuncular alabilmemiz Türk kulüplerinin son zamanlarda iyi iş çıkardığını gösteriyor. Genç oyuncular ve yaş olarak daha tecrübeli oyuncular var kadromuzda. Tecrübeli oyuncuların genç oyunculara destek olması saha içerisindeki en önemli dengelerden birisidir. Almadığımız oyunculara odaklanmak yerine takıma odaklanmak lazım. Çünkü uzun vadeli bir yolculuk olduğu için düşüncelimizi ve planlarımız uzun süreli yapıyoruz. Bu nedenle takımda da bir gelişim görüyoruz. Oyuncuların bize vermiş oldukları sinyaller olumlu ve bam başka yerlere doğru gidildiğini gösteriyor” diye konuştu.

