Millilerin rakibi Çekya

A Milli Futbol Takımı, Mart 2023’te başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlık kapsamındaki ikinci hazırlık karşılaşmasını bugün saat 20.00’de Gaziantep’teki Kalyon Stadyumu’nda Çekya ile oynayacak. Milliler, son olarak 16 Kasım’da Diyarbakır’da oynadığı hazırlık mücadelesinde İskoçya’yı 2-1’lik skorla yenmişti.

Millilerde Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu sakatlığı, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü de FIFA talimatlarına istinaden, kulüpleriyle varılan karşılıklı mutabakat neticesinde kadrodan çıkarıldı.

Millilerin 612. maçı

A Milli Futbol Takımı, Çekya maçıyla tarihindeki 612. müsabakasını oynayacak. Milliler, geride kalan 333’ü resmi, 278’i özel olmak üzere toplamda 611 mücadelede 1’i hükmen olmak üzere 235 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 830 gol kaydederken, kalesinde ise 874 gole engel olamadı.

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11. randevu

A Milli Futbol Takımı, Çekya ile daha önce 4’ü resmi, 6’sı özel olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Milliler söz konusu maçlarda sahadan 4 kez galip ayrıldı. Çekya ise 5 kez kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.

Gaziantep 21 yıl sonra ev sahipliği yapacak

A Milli Futbol Takımı, Çekya ile oynayacağı özel maça ev sahipliği yapacak olan Gaziantep’te, 21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak. Milliler, son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadı’nda Arnavutluk ile mücadele etti.

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William Collum düdük çalacak

A Milli Futbol Takımı ile Çekya arasında oynanacak müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu’ndan William Collum yönetecek. Collum’un yardımcı hakemliklerini aynı ülkeden David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Maçın 4. hakemliğini Halil Umut Meler üstlenecek.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Samet, Ozan, Tayyip, Onur, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Cengiz, Enes.

Uğurcan, Samet, Ozan, Tayyip, Onur, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Cengiz, Enes. Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Zmrhal, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Navratil, Chytil.

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