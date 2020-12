Suarez itiraf etti: Soruları önceden biliyordum

İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Luis Suarez, İtalya'daki Perugia Yabancılar Üniversitesi'nde eylül ayında girdiği İtalyanca dil sınavına yönelik soruşturmayı yürüten Perugia Cumhuriyet Savcılığına video konferans yöntemiyle ifade verdi.

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Suarez'in ifadesini bir tercüman yardımıyla verdiği belirtildi.

Uruguaylı golcünün savcılığa verdiği ifade sırasında sınav konuları ile sorularının kendisine önden iletildiğini teyit etmiş olabileceği haberde yer aldı.

Suarez'in tartışmalı dil sınavı

Yaz transfer döneminde o dönem İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve adı İtalya'nın Juventus takımıyla anılan Uruguaylı Luis Suarez’in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Suarez, İtalyan vatandaşlığını İtalyan eşi üzerinden almak amacıyla 17 Eylül'de Perugia Yabancılar Üniversitesi'nin düzenlediği İtalyanca dil sınavına girmişti.

Suarez'in Barselona'dan özel uçakla Perugia'ya gelip, kısa sürede sınava girip kentten ayrılması ve ardından da geçer not aldığının açıklaması kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Perugia Cumhuriyet Savcılığı, temel düzeyde İtalyanca bilgisi olan Suarez'a sınavda çıkacak konuların önceden kendisine verildiği iddiaları nedeniyle sınavına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu dil sınavının soruşturmaya konu olmasından kısa süre sonra Juventus, Suarez transferi konusunda herhangi bir adım atmamış, Uruguaylı golcü de Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Perugia Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı devam ettirmiş, daha önce Juventuslu yetkililerin sınav sürecini hızlandırmak için Perugia Yabancılar Üniversitesi ile üst düzeyde temasa geçtiğini tespit etmişti.

Soruşturmanın odağındaki isim Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici de aralık ayı başında savcılık tarafından sorgulanmıştı.

Bu arada, Perugia Yabancılar Üniversitesi Rektörü Giuliana Grego Bolli ve diğer yetkililere 8 ay görevden uzaklaştırma cezası verilmiş, Rektör Bolli 14 Aralık’ta görevinden istifa etmişti.