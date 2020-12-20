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Suarez itiraf etti: Soruları önceden biliyordum

Yıldız futbolcu Luis Suarez, Perugia Cumhuriyet Savcılığına video konferans yöntemiyle ifade verdi. Uruguaylı golcünün, İtalyan vatandaşlığı almak için girdiği dil sınavı sorularını önceden bildiğini itiraf ettiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Juventus'a transferi iptal olan Suarez, Atletico Madrid'e imza atmıştı.

Juventus'a transferi iptal olan Suarez, Atletico Madrid'e imza atmıştı.

İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Luis Suarez, İtalya'daki Perugia Yabancılar Üniversitesi'nde eylül ayında girdiği İtalyanca dil sınavına yönelik soruşturmayı yürüten Perugia Cumhuriyet Savcılığına video konferans yöntemiyle ifade verdi.

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Suarez'in ifadesini bir tercüman yardımıyla verdiği belirtildi.

Uruguaylı golcünün savcılığa verdiği ifade sırasında sınav konuları ile sorularının kendisine önden iletildiğini teyit etmiş olabileceği haberde yer aldı.

Suarez'in tartışmalı dil sınavı

Yaz transfer döneminde o dönem İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve adı İtalya'nın Juventus takımıyla anılan Uruguaylı Luis Suarez’in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Suarez, İtalyan vatandaşlığını İtalyan eşi üzerinden almak amacıyla 17 Eylül'de Perugia Yabancılar Üniversitesi'nin düzenlediği İtalyanca dil sınavına girmişti.

Suarez'in Barselona'dan özel uçakla Perugia'ya gelip, kısa sürede sınava girip kentten ayrılması ve ardından da geçer not aldığının açıklaması kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Perugia Cumhuriyet Savcılığı, temel düzeyde İtalyanca bilgisi olan Suarez'a sınavda çıkacak konuların önceden kendisine verildiği iddiaları nedeniyle sınavına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu dil sınavının soruşturmaya konu olmasından kısa süre sonra Juventus, Suarez transferi konusunda herhangi bir adım atmamış, Uruguaylı golcü de Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Perugia Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı devam ettirmiş, daha önce Juventuslu yetkililerin sınav sürecini hızlandırmak için Perugia Yabancılar Üniversitesi ile üst düzeyde temasa geçtiğini tespit etmişti.

Soruşturmanın odağındaki isim Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici de aralık ayı başında savcılık tarafından sorgulanmıştı.

Bu arada, Perugia Yabancılar Üniversitesi Rektörü Giuliana Grego Bolli ve diğer yetkililere 8 ay görevden uzaklaştırma cezası verilmiş, Rektör Bolli 14 Aralık’ta görevinden istifa etmişti.

İtalya'dan flaş iddia: Luis Suarez sınav sorularını çaldı
İtalya'dan flaş iddia: Luis Suarez sınav sorularını çaldı

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, takımlar kadrolarını güçlendirmeye çalışırken aynı zamanda enteresan haberler de gelmeye devam ediyor. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Luis Suarez, İtalyanca sınavının sorularını çaldı.Barcelona'dan Juventus'a transfer olacağı iddia edilen Luis Suarez'in başı derde girdi. Yıldız oyuncu hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında transferin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.Sınav sorularını önceden almışİtalyan basınında çıkan haberlerde, Luis Suarez'in statü gereği girdiği İtalyanca sınavından önce soruları aldığı ve normal şartlarda uzun süren sınavı, kısa sürede bitirerek salondan ayrıldığı iddia edildi. İtalya'da bu konuyla alakalı soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, golcü oyuncunun transferinin gerçekleşmeyeceği kaydedildi.BOMBAZO!Las autoridades italianas investigan sobre un amaño del examen italiano de #Suarez !La acusación es que fue informado de las preguntas antes de la prueba.Al parecer, la prueba duró 30 minutos, mientras normalmente es alrededor de 2 horas&mdash; Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 22, 2020 Luiz Suarez'in yeni takımı belli olduTelefon görüşmeleri ortaya çıktıİtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin paylaştığı bilgiye göre, polis telefon görüşmelerini dinledi ve komisyondaki profesörlerin aralarında geçen diyalogları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "Suarez'in sınavı geçmesi gerekiyor. Bu 10 milyon euroluk bir anlaşma. Bu yüzden kaybedemez. Soruların bir bölümünü öğrendi. Sınavı geçemezse bizi bombalarlar" ifadeleri yer aldı.The #Suarez fixed exam is HUGE.Wiretapping made by police revealed talks between the professors in the commission:“He must approve this exam, it’s a 10m€ deal and he can’t lose it because of this”“He has learned part of the exam”“They bomb us if he doesn’t get approved”&mdash; Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 22, 2020 Atletico Madrid ile görüşüyorİspanyol medyası da Luis Suarez'in Barcelona'dan ayrılacağını yazdı. Çıkan haberlerde, 33 yaşındaki golcü için Atletico Madrid'in devrede olduğu iddia edildi.B1 seviyesinde belge alması gerekiyorduTransfer döneminde adı sık sık Juventus ile anılan Luis Suarez'in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Bunun için İtalyan eşi üzerinden ülke vatandaşlığını almak isteyen oyuncunun, B1 seviyesinde İtalyanca dili yeterlilik belgesi alması gerektiği belirtiliyordu.Luis Suarez, 17 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Perugia kentine gelip, üniversitede dil sınavına girdikten sonra şehirden ayrılmıştı.Udinese'den Fenerbahçe ve Stefano Okaka itirafı

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