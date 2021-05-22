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Sumudica: "Geri dönmeye hazırım"

Rumen teknik adam Marius Sumudica, Süper Lig'e dönüş sinyali verdi. Steaua Bükreş'ten kendisine gelen teklifi reddettiğini belirten 50 yaşındaki çalıştırıcı, aklının hala Türkiye'de olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Sumudica: Geri dönmeye hazırım
Marius Sumudica

Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü ve son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Sumudica, kariyer planlaması hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

İhtiyaç duyulması halinde Kayserispor'a geri dönebileceğini belirten Rumen teknik adam, Türkiye'yi unutamadığını söyledi.

Rumen gazetesi Emanuel Roşu’ya konuşan Sumudica, şu ifadeleri kullandı;

"Aklım hala Türkiye'de"


  • "Beni Türkiye'ye ilk getiren kulüp Kayserispor. Benim kalbimde çok önemli bir yeri var ve asla unutmayacağım. Kayserispor'daki taraftarlara da bir kaç şey söylemek istiyorum. Kayserispor'un başında olan bir antrenör var ve ona saygı duyuyorum çünkü onun bir kontratı var ve çalışıyor. Ben ise şu anda çalışmıyorum ve kontratım yok. Bana gelen elbette teklifler oluyor ve çoğunu reddediyorum. Mesela daha dün Romanya'nın en büyük kulübü olan Steaua Bükreş'ten gelen teklifi reddettim. Çünkü benim aklım hala Türkiye'de. Bazı kulüpler, özellikle Kayserispor bir antrenöre ihtiyaç duyarsa geri dönmeye hazırım. Çünkü Kayserispor bana zamanında şans verdi ve Türkiye'deki herkese Sumudıca'yı tanıttı. Şunu unutmayın; Sumudıca, Sumudica’dır. O bir deli; fakat sadece futbol ve savaştığı kulüp için deli."

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