Sumudica: "Geri dönmeye hazırım"

Mustafa Cengiz: "Fatih Terim özür dilerse tekrar çalışırız"

Mustafa Cengiz: 'Ben olduğum sürece Fatih Terim ile asla sözleşme uzatmayacağım. Sözleşme uzatmak için söylediği sözler beni şok etti. Çıkar özür dilerse o zaman görüşebiliriz.'