Spor Marius Sumudica takımına isyan etti Rizeye Mourinho gelse başarılı olamaz
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Marius Sumudica takımına isyan etti: Rize'ye Mourinho gelse başarılı olamaz

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Sumudica, "Buraya Mourinho gelse, başarılı olamaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rizespor ligde 15. sırada bulunuyor.
Rizespor ligde 15. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona ererken, Sivasspor 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, gerekirse ayrılabileceğini söyledi.

"Mourinho gelse başarılı olamaz"

Sumudica, "Benim elimden gelen bu kadar. Daha fazla bir şey yapamam. Tüm yeteneklerimi uyguladım. Kayseri'de başarılı oldum, Gaziantep'te başarılı oldum ama burada yapamadım. Oyuncular, yönetim, taraftar mutlu değilse kontratımızı oturur, konuşur, anlaşırız. Yarın buraya Mourinho gelse başarılı olamaz" ifadelerini kullandı.

  • "Elimde joystick yok"
  • Rakibin 10 kişi kalmasına rağmen kaleye şut bile çekemediklerini belirten Rumen hoca, "Sadece bir soru sormak istiyorum. Tomas iyi hoca değil. Ünal Karaman iyi hoca değil. İsmail Kartal iyi hoca değil. Sumudica iyi hoca değil. Bu takıma hangi hoca gelsin? 80 dakika 11'e 10 oynadık. 1 tane şut çekemedik. Elimde joystick yok, kontrol edemiyorum. 1 tane dripling yok, 1 tane kaleye şut yok. Bunu ben çalışmayacağım yani. Son dakikada bir faul kazanmışız. Arkadaşımız geliyor yana oynuyor. Burada hocalık bir durum yok. İçki içmiyorum, kötü huyum yok. Futboldan başka düşündüğüm bir şey yok. Futbolla yatıp kalkıyorum. Ben aynı, Kayseri'deki Gaziantep'teki Sumudica'yım. Olmuyor" dedi.

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