Süper Lig ekibinden Burak Yılmaz sürprizi

Dünya

Zelenskiy'den 'kimyasal silah' iddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusların, kuşatma altındaki Mariupol'de kimyasal silah kullanacağını iddia etti. Zelenskiy, Batılı ülkelere ise, "Petrol dışındaki her yaptırımı Ruslar gülümsemeyle karşılar." diye seslendi. Rus petrolüne ambargo uygulanması talebini yineleyen Ukrayna lideri, Rusya'ya karşı petrol ambargosu mecburidir. Bunun dışındaki her hamle Ruslar tarafından gülümsemeyle karşılanacaktır." şeklinde konuştu.