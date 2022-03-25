Burak Yılmaz Milli Takım kariyerini sonlandırdı

A Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz Portekiz'e elendikleri karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Penaltıyı nasıl atmamadım hala şok içerisindeyim."
- -"Ülkemizi çok üzdük. Kusura bakmasınlar. Çok özür dilerim. Bu benim son Dünya Kupamdı. Burada bitmiş oldu."
- -"Bu penaltıyı ömrüm boyunca unutmayacağım."
- -"Oyun formasyonuyla ilgili bir şey söylemenin anlamı yok. Penaltıyı atsaydım 2-2 olacaktı. Bu maçı tamamen penaltıya bağlamak gerekiyor."
- -"Maç sonrası bütün arkadaşlarım bana sarıldı. Ben de duygu patlaması yaşadım. Gönlümü almaya çalıştılar. Benim yanımda oldukları için hepsinden Allah razı olsun."
- -"Bugün benim milli takımla son maçımdı. Milli takım kariyerimi bitiriyorum. Benden bu kadar."
🗣 Burak Yılmaz: Penaltıyı atamadım, hala şok içerisindeyim. pic.twitter.com/WulSPNFQPs
🗣 Burak Yılmaz: Penaltıyı atamadım, hala şok içerisindeyim. pic.twitter.com/WulSPNFQPs— TRT Spor (@trtspor) March 24, 2022