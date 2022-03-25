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Burak Yılmaz Milli Takım kariyerini sonlandırdı

A Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, Portekiz'e elendikleri karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Portekiz karşılaşmasının kendisi için son milli maç olduğunu söyledi ve kendisinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz Milli Takım kariyerini sonlandırdı
Burak Yılmaz - A Milli Takım Kaptanı, Portekiz maçı sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

A Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz Portekiz'e elendikleri karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"Penaltıyı nasıl atmamadım hala şok içerisindeyim."
  • -"Ülkemizi çok üzdük. Kusura bakmasınlar. Çok özür dilerim. Bu benim son Dünya Kupamdı. Burada bitmiş oldu."
  • -"Bu penaltıyı ömrüm boyunca unutmayacağım."
  • -"Oyun formasyonuyla ilgili bir şey söylemenin anlamı yok. Penaltıyı atsaydım 2-2 olacaktı. Bu maçı tamamen penaltıya bağlamak gerekiyor."
  • -"Maç sonrası bütün arkadaşlarım bana sarıldı. Ben de duygu patlaması yaşadım. Gönlümü almaya çalıştılar. Benim yanımda oldukları için hepsinden Allah razı olsun."
  • -"Bugün benim milli takımla son maçımdı. Milli takım kariyerimi bitiriyorum. Benden bu kadar."
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