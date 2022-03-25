Burak Yılmaz Milli Takım kariyerini sonlandırdı

Ekonomi

Ramazan kolisi alışverişlerinde merdiven altı ve tarihi geçen ürünlere dikkat edilmesi önemli. İçindeki ürünleri kontrol etmeniz gereken paketi, kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Çünkü bazı malzemeler, tek tek alımda daha uyguna gelebiliyor.

Bu sayede, hem ihtiyaç sahiplerinin sağlığını hem de cüzdanınızı koruyabilirsiniz. Çalışanlarına destek olmak isteyen şirketler ise dijital erzak kart uygulamasına yöneldi. Bu yöndeki talepler, geçen yıla göre 2 kat arttı.