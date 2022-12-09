Derbi tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki 15, 16, 17 ve 18. haftaların programını açıkladı, derbi tarihleri belli oldu.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 24 Aralık'ta
Dünya Kupası sonrası 15. haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
15. Haftanın Fikstürü
16. Haftanın Fikstürü
17. Haftanın Fikstürü
18. Haftanın Fikstürü
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'de 15 ile 18. hafta arasında oynanacak maçların programı belli oldu 👇 pic.twitter.com/MSkrQihsG5
Süper Lig'de 15 ile 18. hafta arasında oynanacak maçların programı belli oldu 👇 pic.twitter.com/MSkrQihsG5— SPOR (@yenisafakspor) December 9, 2022