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Derbi tarihi belli oldu

TFF, Süper Lig'deki 15, 16, 17, 18. haftanın programını açıkladı. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Açıklanan fikstürün tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig fikstürü açıklandı: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta?
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki 15, 16, 17 ve 18. haftaların programını açıkladı, derbi tarihleri belli oldu.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 24 Aralık'ta

Dünya Kupası sonrası 15. haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

15. Haftanın Fikstürü

16. Haftanın Fikstürü

17. Haftanın Fikstürü

18. Haftanın Fikstürü

  • Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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