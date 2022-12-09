Ahmet Nur Çebi: "Bazı futbolculardan kurtulabilmiş olsaydık 3 milyar eksik borç olurdu" Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Çebi, "Beşiktaş'ı mali ve ekonomik anlamda iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Benim başkanlığım döneminden 300 milyon TL zarar söz konusu. Benden önce yapılan kontratların bedeli 700 milyon TL. Pandemide 115 milyon euroluk kayıp söz konusu. Ekonomik anlamda pandemi olmasaydı, yan sahada koşan futbolculardan kurtulabilmiş olsaydık Beşiktaş'ın 3 milyar eksik borcu olurdu" dedi.

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