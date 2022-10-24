CANLI | Giresunspor - Ankaragücü

Gündem

Sözcü Çelik'ten Azerbaycan'daki kazayla ilgili açıklama: Çok ciddi bir kazaydı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Sözcü Çelik yaptığı konuşmada, “Arabanın takla attığı ve daha sonra kayalara çarptığı ciddi bir kazaydı” diye belirtti.