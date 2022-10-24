CANLI | Giresunspor - Ankaragücü

Giresunspor, Süper Lig'in 11. haftasında başkent temsilcisi Ankaragücü'nü ağırlıyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve 20:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ligde 8 puanla 15. sırada bulunan Giresunspor, 7 puanla 17. sırada yer alan Ankaragücü'nü taraftarı önünde mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Konuk ekip ise Ömer Erdoğan yönetimindeki inişli çıkışlı grafiğini galibiyetlerle yukarı seviyelere çekmeye çalışıyor.
İlk 11'ler
- Giresunspor: Onurcan, Arias, Perez, Alper, Hayrullah, Campuzano, Murat Cem, Sergio, Görkem, Sainz, Bajic.
- Ankaragücü: Gökhan, Mlacuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Beridze, Emre, Jese, Ali Sowe.