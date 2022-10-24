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CANLI | Giresunspor - Ankaragücü

Giresunspor, Süper Lig'in 11. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Ligde 6 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Karadeniz temsilcisi, taraftarının önünde üç puanın sahibi olmak istiyor. Ankaragücü ise 3-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor. Giresunspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Giresunspor - Ankaragücü: İlk 11ler belli oldu
Giresunspor - Ankaragücü

Giresunspor, Süper Lig'in 11. haftasında başkent temsilcisi Ankaragücü'nü ağırlıyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve 20:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde 8 puanla 15. sırada bulunan Giresunspor, 7 puanla 17. sırada yer alan Ankaragücü'nü taraftarı önünde mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Konuk ekip ise Ömer Erdoğan yönetimindeki inişli çıkışlı grafiğini galibiyetlerle yukarı seviyelere çekmeye çalışıyor.

İlk 11'ler

  • Giresunspor: Onurcan, Arias, Perez, Alper, Hayrullah, Campuzano, Murat Cem, Sergio, Görkem, Sainz, Bajic.


  • Ankaragücü: Gökhan, Mlacuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Beridze, Emre, Jese, Ali Sowe.
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